Unis par le hockey : l'histoire de famille des Ward

Plus la famille Ward s'agrandit, plus la tradition annuelle prend de l'ampleur, et ce tant chez les petits que chez les grands!

Chez les Ward, le hockey, c'est une affaire de famille qui ne date pas d'hier.

Rodrigue Ward garde avec lui de merveilleux souvenirs de son père, ardant amoureux de ce sport d'hiver.

Nous autres à la maison, dans le temps que mon père était vivant, ça n'avait pas de bon sens, c'était comme si on était au Forum , se remémore-t-il.

Plus la famille Ward s'agrandit, plus la tradition annuelle prend de l'ampleur. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Et maintenant que les Ward se sont multipliés, la tradition continue. Les parents et leurs enfants enfilent patins et chandails de hockey, pour s'amuser le temps d'une journée.

Famille, amis, petit-enfants, mes oncles, mes tantes, les cousins, les chums, les blondes, tout le monde se joint à nous autres et plus on est mieux que c'est , raconte Rodney Ward.

Au loin, on peut apercevoir les chandails aux couleurs du tricolore colorer le paysage tout blanc de l'étang gelé, près de la maison.

C'est la religion des Canadiens, c'est vraiment ancré dans la famille , admet Yves Ward. J'espère que tout le monde participe et qu'il s'amuse, c'est une journée inoubliable pour les jeunes aussi .

Les parents et leurs enfants enfilent patins et chandails de hockey, pour s'amuser le temps d'une journée. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Religion ou pas, lors de cet événement familial, on n'est pas à l'abri de choc entre générations. Si on demande au petit Evan Ward qu'elle est son équipe préférée, il ne vous répondra pas les Canadiens de Montréal, comme la majorité de ses oncles...

Les Washington, Capitals , s'écrit-il. Ma mère, ça ne lui dérange pas… mais mon père n'aime pas ça.

La classique Ward, c'est aussi un hommage aux valeurs familiales et cette année, on salue une tante qui a joué son dernier match. Ensemble, ils se remémorent les bons moments sous une minute de silence.

C'est une journée difficile, mais en même temps, heureuse. On essaie de passer au travers en famille, là-dedans , raconte Yves Ward.

La classique Ward, c'est aussi un hommage aux valeurs familiales. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les amis de la famille sont aussi les bienvenus et leur tradition prend des proportions beaucoup plus grandes qu'avant.

C'est la première fois que je viens , souligne Vicky Noël, qui avoue ne jamais avoir vu rien de tel chez une autre famille.

On n'a jamais fait ça. C'est pas mal une spécialité des Ward ça a de l'air.

Dans une famille comme celle des Ward, avec de nombreuses recrues, il y a toujours une partie de plus à jouer.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve