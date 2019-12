À la découverte des patinoires de Winnipeg

Winnipeg est bien connue pour sa forêt urbaine et ses parcs, et ces derniers se prêtent particulièrement bien à la création de patinoires. Radio-Canada a testé pour vous quatre de ces patinoires.

En plus de 37 patinoires de loisirs officiellement entretenues par la Ville, Winnipeg est doté de plusieurs patinoires sur des bassins artificiels, et même d'une patinoire sur des sentiers destinés l’été aux cyclistes et aux piétons, à la Fourche.

Radio-Canada a testé la patinoire du parc Saint-Vital, la patinoire du parc Assiniboine, la patinoire du parc Harbourview et la patinoire de la Fourche. Si le sentier de glace sur la rivière risque de ne pas être réalisé cette année, il reste toute une variété d’options pour les patineurs winnipegois.

Parc Harbourview :

La glace de la patinoire du parc Harbourview était parfois inégale et fissurée. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Située sur un terrain de golf à l'extrémité nord-est de la Ville, cette immense patinoire formée sur un bassin artificiel se trouve aussi à côté d’une pente redoutable pour les toboggans. On y trouve également des pistes de ski de fond.

La glace est entretenue deux à trois fois par semaine. La qualité médiocre de la glace vendredi était due au fait que l’entretien avait été retardé en raison de Noël.

Qualité de la glace : mauvaise

Hockey : non

Endroit pour se réchauffer : oui

Environnement : terrain de golf

Achalandage : zéro

Restaurant/café dans les alentours : non

Location de patins : oui

La Fourche :

Le sentier de patin à La Fourche était plutôt achalandé, et peuplé de nombreux enfants. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Cette piste de glace achalandée se trouve au beau milieu de Winnipeg, à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine. Elle était tellement bondée vendredi qu’il était parfois difficile de se faufiler parmi les patineurs, vu que la piste est relativement étroite.

La glace était malgré tout en bon état, et la patinoire s'élargit du côté du Musée canadien pour les droits de la personne, assez pour permettre des parties de hockey improvisées.

Qualité de la glace : bonne

Hockey : oui

Endroit pour se réchauffer : oui

Environnement : urbain

Achalandage : trop

Restaurant/café dans les alentours : nombreux

Location de patins : oui

Parc Saint-Vital

La Patinoire du parc Saint-Vital à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La patinoire du parc Saint-Vital se trouve dans le sud-est de Winnipeg, dans un parc logé entre un quartier calme et la rivière Rouge. La glace était en excellent état, malgré la présence de nombreux patineurs autour du bassin artificiel.

La glissade appelée Manitoboggan est aussi désormais ouverte au public à proximité de la patinoire. Celle-ci a remporté le mois dernier, lors d’une compétition en Allemagne, deux prix pour l’excellence de sa conception.

Qualité de la glace : très bonne

Hockey : non

Endroit pour se réchauffer : oui

Environnement : sylvestre

Achalandage : moyen

Restaurant/café dans les alentours : non

Location de patins : non

Parc Assiniboine

La patinoire du parc Assiniboine à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Dans le sud-ouest de Winnipeg, la « mare aux canards » reste un endroit prisé par les patineurs. La glace était en bon état, et de nombreuses familles se dirigeaient au café-restaurant situé à deux pas de la patinoire après s’être défoulé sur la glace.