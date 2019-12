Justin Bieber à la maison pour les vacances

Le chanteur canadien Justin Bieber a partagé un certain nombre de photos sur Instagram qui montraient que la vedette internationale était de retour à la maison, à Stratford, en Ontario, pour les Fêtes.

Tôt vendredi matin, Justin Bieber a partagé des photos de lui sur son compte Instagram en compagnie des joueurs des Maple Leafs de Toronto Tyson Barrie, Mitch Marner et Auston Matthews, avec le commentaire Les gars.

Il a également publié une autre photo de lui avec les joueurs et des amis d'enfance du hockey.

Je suis remonté sur la glace avec tous mes copains d'enfance du hockey, oh et ces 3 légendes @ marner_93 @audtonmatthews et @ tysonbarrie4 , peut-on lire dans le commentaire.

Un retour en 2020

Justin Bieber a par ailleurs annoncé mardi qu’il repartira en tournée en 2020 après trois ans de pause.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Justin Bieber a évoqué ses projets pour l’année à venir et a fait entendre un extrait d'une nouvelle chanson, intitulée Yummy, qui sortira le 3 janvier, ainsi qu'une série documentaire.

À partir du mois de mai, le chanteur âgé de 25 ans donnera 45 concerts en Amérique du Nord, dont quatre au Canada, à l'occasion de sa nouvelle tournée. Il se produira à Ottawa le 1er septembre, à Québec le 3 septembre, à Toronto le 10 septembre et à Montréal le 14 septembre.