Le conseil d'administration du Parlement jeunesse du Manitoba est composé que de femmes

Je crois que c’est extraordinaire , explique Deborah Tsao, la présidente du conseil, aussi appelée première ministre de l’assemblée, ça ne fait pas si longtemps que les femmes étaient admises en politique pour la première fois.

Deborah Tsao est présidente du conseil d'administration du Parlement jeunesse du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Adrienne Tessier, une des organisatrices et ancienne présidente de l'assemblée, explique qu'il y a seulement 40 ans que les femmes ont été admises dans le Parlement jeunesse du Manitoba. C’est donc pour elle un moment historique qui nécessite d'être célébré.

Nous voulons aussi être un exemple pour les parlements, par exemple, en Finlande, toutes les ministres sont des femmes, alors pour nous le Parlement jeunesse c'est une autre réalité alternative des politiques du Canada. Adrienne Tessier, organisatrice et ancienne présidente de l'assemblée

Adrienne Tessier est une des organisatrice et ancienne présidente de l'assemblée. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Pendant les cinq jours, plus de 70 jeunes hommes et femmes, âgés entre 16 et 24 ans participent à l’assemblée basée sur le modèle national pour discuterde plusieurs enjeux qui touchent la jeunesse.

Plus de 70 jeunes participent actuellement à la 98e session d'hiver du Parlement jeunesse du Manitoba qui se déroule au Palais législatif une occasion pour eux de mettre en pratique des habitudes politiques et d'engagement communautaire. Photo : Parlement jeunesse Manitoba : Emily Gray

Il y a par exemple des projets de loi sur la scolarité pour les personnes à mobilité réduite, sur l'éthique pour les commerçants et sur la protection des informations personnelles.

La loi sur les informations privées de l'internet est probablement la plus importante pour moi , estime Maxim François, membre du Parlement jeunesse du Manitoba, on vit aujourd’hui dans un monde où nos informations sur internet nous affecte dans la vraie vie .

Maxim François est membre du Parlement jeunesse du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Plusieurs de ces jeunes encouragent le reste des citoyens à s'engager en la politique, quelles que soient leur expertise et à se faire entendre auprès de leur député.

L'actuelle présidente du conseil d'administration souhaite qu'il y ait une plus grande écoute entre les députés lors des débats dans la Chambre.

Je crois qu'actuellemement, la politique est une question de partisanerie, de campagne électoral, et je crois que sans une écoute adéquate et une communication entre les différents partis, il est facile pour les électeurs de se sentir polariser , soutient-elle.

Madame Tsao considère que l'écoute active est une des qualités importantes que les jeunes du Parlement jeunesse du Manitoba mettent en pratique.

Des figures politiques telles que Howard Pawley, Bill Blaikie et Lloyd Axworthy ont déjà été membres du Parlement jeunesse du Manitoba.