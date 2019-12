La Sûreté du Québec innove dans ses efforts de prévention de l'alcool au volant

À Val-d'Or, en collaboration avec un restaurateur, la SQ a installé un véhicule balisé sur son terrain. Sur les fenêtres latérales du véhicule, une vidéo interactive est projetée. L'objectif était de sensibiliser les clients à l'importance de ne pas conduire avec les capacités affaiblies. On pouvait notamment voir sur la vidéo  (Nouvelle fenêtre) des policiers qui rappelaient les conséquences d'une arrestation avec les capacités affaiblies.

Ce nouvel outil de prévention fait partie de la campagne nationale, qui se poursuit jusqu'au 2 janvier. Les policiers comptent également rappeler aux conducteurs que l'alcool ou la drogue au volant entraîne les mêmes conséquences.

Ce système interactif sera utilisé lors de futurs événements et festivals, mentionne la SQ dans un communiqué.

Cette innovation se fait dans le cadre de l'ONC, conjointement réalisée avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), dont le thème est « Vous sortez? Nous aussi. »

La SAAQ collabore

Pendant que les policiers dresseront des barrages routiers, les contrôleurs routiers de la SAAQ interviendront auprès des véhicules lourds, des autobus et des taxis lors des opérations conjointes.

Rappelons que les policiers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire est en vigueur, permettant aux policiers d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, qu’ils soupçonnent ou non qu’il ait consommé récemment de l’alcool.