Le recensement d’oiseaux : une tradition de Noël pour les passionnés d’ornithologie

C’est en 1900 qu’aurait eu lieu le tout premier recensement d’oiseaux de Noël, aux États-Unis. Depuis, l’initiative a voyagé et aujourd’hui, des décomptes sont entre autres effectués au Canada, au Mexique et dans les Antilles.

Des groupes de bénévoles se réunissent pendant une journée, entre le 14 décembre et le 5 janvier, pour faire le décompte des oiseaux observés dans leur secteur.

En Matanie, une douzaine de personnes participent à l’événement chaque année, selon le responsable du secteur pour le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, Denis Desjardins.

Des harfangs des neiges ont été observés dans la région. Photo : Denis Desjardins

C'est un cercle de 24 kilomètres de circonférence, explique-t-il. On le divise en zone, on forme des équipes et on couvre le territoire durant toute la journée. On peut le faire même durant la nuit , pour essayer de dénombrer les chouettes, les hiboux.

L’observation se fait principalement entre 7 h et 15 h 30, précise-t-il.

Des espèces d’ici et d’ailleurs

Le recensement d’oiseaux de Noël en 2019 s’est déroulé sous la pluie en Matanie, ce qui a poussé les organisateurs à raccourcir la période d’observation. En tout, 2379 oiseaux de 36 espèces différentes ont été observés le 15 décembre. Ce sont surtout nos oiseaux résidents, souligne Denis Desjardins. Les mésanges, les geais bleus, les corneilles, les corbeaux, les pigeons.

On a des espèces qui demeurent ici toute l’année, mais aussi des espèces qui arrivent de l'Arctique, comme le goéland arctique ou le goéland bourgmestre, ajoute-t-il. Ce sont des oiseaux qui, au printemps, vont retourner vers le nord. Donc pour eux, le sud, c'est ici.

Des goélands arctiques viennent passer l'hiver en Matanie. Photo : Denis Desjardins

Le responsable du recensement en Matanie souligne que 18 espèces sont observées chaque année depuis la première année du décompte dans la région, il y a 24 ans.

En plus de celles-ci, l’événement permet d’observer des espèces qu’on remarque moins souvent dans le secteur. Il y a des espèces qu'on a observées seulement une fois, dit Denis Desjardins. Il y a quelques années, on a vu cygne siffleur. On a eu aussi, à notre première année, un carouge à tête jaune, un oiseau de l'ouest du continent.

Il y a des espèces qui sont parfois transportées par des dépressions, des tempêtes, et qui vont se retrouver complètement en dehors de leur habitat ou de leur zone de migration. Elles peuvent rester un certain moment et repartir une fois qu'elles ont fait le plein d'énergie.

Les données recueillies par les participants bénévoles lors du recensement d’oiseaux de Noël servent ensuite à évaluer les tendances et la répartition des populations. Par exemple, ici, on avait beaucoup d’eiders à duvet [une espèce de canard] il y a quatre ou cinq ans, illustre Denis Desjardins. Pendant plusieurs années, on observait en moyenne 4000 eiders à duvet en décembre. Maintenant, on en observe quelques centaines.

Le nombre d'eiders à duvet observé en Matanie au mois de décembre a chuté dans les cinq dernières années. Photo : Denis Desjardins

Selon lui, le manque de nourriture serait responsable de cette diminution. Une fois que le garde-manger va se refaire, on va probablement les revoir ici en grand nombre , croit-il.