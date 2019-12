Faire de son sapin de Noël un abri pour oiseaux

Plutôt que de l’envoyer immédiatement au site de compostage municipal, l’organisme Conservation de la nature Canada propose de l’entreposer à l’arrière de la maison. Ainsi, il pourra servir de refuge aux oiseaux par temps froid.

L’hiver est une saison très difficile pour les oiseaux , explique le porte-parole de l’organisme, Andrew Holland.

Nous avons la chance de pouvoir mettre des couches de vêtements, mais pas les oiseaux Andrew Holland, porte-parole de Conservation de la nature Canada

Il suggère même d’ajouter un peu de beurre d’arachide ou quelques noix dans l’arbre. Nous pensons à nourrir les oiseaux à d’autres moments de l’année, mais plus rarement durant l’hiver , précise-t-il, ajoutant qu’ils ont besoin d’une collation .

Côté cour, côté jardin

Une fois le printemps venu, plusieurs options sont possibles, estime la directrice générale de l'organisme environnemental reThink Green, Rebecca Danard. Ça dépend vraiment de s’il y a de la place dans la cour, et si vous êtes jardinier , dit-elle en riant.

Les branches du sapin peuvent être transformées en palissade pour protéger les jeunes plans du jardin, illustre Mme Danard. Le tronc, lui, pourrait délimiter les parterres de fleurs. Tout dépend de sa créativité, ajoute-t-elle.

On peut également composter le sapin chez soi. M. Holland recommande alors d'y percer des trous et d’en couper les branches afin d’accélérer le processus de décomposition.

Nouvelle tradition

C’est la troisième année que l’organisme Conservation de la nature Canada propose l’idée sur son site web. C’est une nouvelle perspective. Quelque chose à laquelle les gens ne pensaient pas vraiment , explique M. Holland.

Selon lui, cela découle d’une volonté de contribuer à la richesse des écosystèmes près de chez soi, au coeur de sa communauté.

On décore le sapin dans notre salon, maintenant on peut aussi le “décorer” dans notre cour! Des familles sont peut-être en train d’en faire une tradition.

Artificiel ou naturel?

Les deux organismes reconnaissent qu’habiter en ville, par exemple, peut rendre difficiles l’achat d’un sapin naturel local et les possibilités de s’en départir de façon écoresponsable.

Mais ils affirment que le naturel supplante quasi systématiquement l’artificiel lorsqu’il est question d’arbre de Noël.

M. Holland explique que la culture des sapins permet de capturer du dioxyde de carbone dans l’air. Et les pépinières de Noël font partie de notre patrimoine , ajoute-t-il.

Les sapins artificiels prennent de la place dans les dépotoirs. Ils sont souvent faits de plastique et sont transportés sur de grandes distances. Andrew Holland, porte-parole de Conservation de la nature Canada

En 2009, la firme spécialisée en développement durable montréalaise Ellipsos s’est penchée sur la question.

Elle a alors déterminé qu’un sapin artificiel devenait généralement plus écologique qu’un sapin naturel s’il était conservé pendant plus de 20 ans. Or, selon l’étude, la moyenne d’utilisation est plutôt de 6 ans.