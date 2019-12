Les temps sont durs pour l'église de Saint-Isidore

Le manque de fonds pour maintenir l'église de Saint-Isidore ouverte et en bon état préoccupe le curé de même que les paroissiens.

À la messe dominicale, il y a deux semaines, le curé Jean-Marc Guérette a abordé les défis financiers pour maintenir l'église ouverte. Des paroissiens, dont Jean-Denis Landry, ont sursauté.

Jean-Denis Landry Photo : Radio-Canada / René Landry

Père Guérette a lancé comme un cri d'alarme pour essayer de sauver l'église. Il y avait un manque à gagner d'environ 19 000 dollars. Ça m'a comme réveillé un peu et ç'a réveillé tout le monde qui était là. Tout le monde s'est regardé. Ç'a fait comme une douche froide.

Francine Haché Photo : Radio-Canada / René Landry

Cette mauvaise nouvelle s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. Francine Haché aussi est inquiète.

Si on perd l'église... On vient de perdre notre caisse populaire, il ne faut pas perdre notre église en plus.

Le point de services d'UNI Coopération financière de Saint-Isidore a fermé ses portes le 22 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / René Landry

Les revenus de la quête ne sont pas suffisants pour renflouer les coffres.

Ce n'est pas la fin du monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui contribue. Je ne vais pas à la messe pour ça, mais de temps en temps je compte le monde. Il n'y a que 80 personnes à l'église, le dimanche.

L'église de Saint-Isidore, Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / René Landry

La mesure la plus sérieuse évoquée par le curé est la fermeture possible de l'église pour l'hiver, question d'épargner les coûts de chauffage.

Jean-Denis Landry ne croit pas qu'on devra en arriver là. D'après lui, les paroissiens vont se serrer les coudes.