Baie-Comeau envisage de gazéifier ses déchets

Selon le maire Yves Montigny, la Municipalité a été approchée par la compagnie 3R Synergie afin de développer une usine permettant la transformation des déchets en gaz de synthèse.

Ce substitut de gaz naturel pourrait remplacer le diesel et servir à plusieurs entreprises de la région, estime le maire, qui voit le projet comme une alternative au site d'enfouissement technique.

C'est toute une gestion, un site d'enfouissement technique! , explique le maire.

Une usine de gazéification ne dégage aucune émission polluante, selon le concept présenté par l'entreprise 3R Synergie. Photo : 3R Synergie

Il faut récupérer le lixiviat, il faut le traiter. Alors que si on réussissait à avoir une gazéification des déchets ultimes, on aurait plus besoin de site d'enfouissement , justifie M. Montigny.

Des coûts sont associés à la mise en place et l’utilisation de cette technologie, mais selon le maire, elle coûterait tout de même moins cher que d’envoyer tous les déchets au site d’enfouissement.

Selon Yves Montigny, ce projet serait complémentaire à celui du compostage des matières organiques, dont l'implantation devrait se faire d'ici 2022.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau