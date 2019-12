Le chef de la police de Regina veut mettre l'accent sur la prévention de la criminalité

Cette dernière est, selon lui, essentiellement liée à la prévalence de la consommation de la méthamphétamine, aux armes à feu et aux gangs de rue. À titre d’exemple, environ 140 infractions liées à la méthamphétamine ont été recensées en Saskatchewan en 2015, contre 530 en 2018.

Les crimes liés à la drogue sont notamment dus à la dépendance. En aidant les consommateurs à se détacher de cette dépendance, cela peut aider à briser le cercle vicieux qui les place en situation de vulnérabilité ou les lie à des actes criminels .

Au sujet des gangs de rues, Evan Bray note là aussi l’importance du travail de prévention.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre unité des gangs a de très bonnes relations avec des membres actuels de ces groupes. Une proximité qui aidé certains d’entre eux à quitter ces cellules criminelles Evan Bray, chef de la police de Regina

Ces groupes se caractérisent par une violence essentiellement liée à la drogue ou aux violences domestiques, précise le chef de la police.

Lutter contre la délinquance juvénile

Autre priorité identifiée par le chef de la police : travailler sur la délinquance juvénile. Nous avons des problèmes avec les jeunes dans notre communauté , explique-t-il. Engager des mesures préventives serait là aussi un facteur déterminant pour faire baisser la prévalence des délits chez les plus jeunes. Evan Bray a notamment abordé le cas d’un garçon de 12 ans, accusé, à la mi-décembre, d’avoir mis le feu à du papier-toilette dans un Walmart de la ville. Les clients avaient été évacués du bâtiment alors que la fumée s'était répandue dans le magasin. C’est un jeune perdu, mais la société ne doit pas l’abandonner, ni lui ni ceux qui ont un profil similaire , a insisté Evan Bray.

Il souligne également la nécessité, pour asseoir ce travail de prévention, de travailler avec les familles de ces jeunes, mais aussi avec les services communautaires et les travailleurs sociaux. Cela permet, selon lui, de signaler des comportements potentiellement à risques, de repérer les adolescents qui ne fréquentent plus l’école ou qui ont des problèmes de discipline.

Le chef de la police mentionne que la police de la ville a amorcé un travail de proximité avec des jeunes de la Première Nation Cowessess, en partenariat avec le chef Cadmus Delorme. Nous avons des temps de discussion avec les jeunes, nous parlons des difficultés que traverse leur communauté, de leur vision de l'avenir , précise-t-il.

Coordonner les services de la Ville, de la province et du fédéral

Evan Bray mentionne aussi la nécessité, pour l’année prochaine, d’une collaboration plus poussée entre les différents services de police. De même, il faudra selon lui valoriser la coopération entre les services municipaux, provinciaux et fédéraux. Cela permettra notamment de mieux superviser les ressources adéquates de lutte contre la drogue. Cette dernière est en effet essentiellement fabriquée hors de la ville, et passe donc par des réseaux extérieurs.

Avec les informations de Kendall Latimer