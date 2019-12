L'interdiction du stationnement sur rue la nuit débute le 31 décembre

Le règlement sera en vigueur jusqu'au 1er avril 2020, entre minuit et 6 h du lundi au vendredi et de 3 h à 6 h les samedis et dimanches.

Les permis, vendus 89 $ pour la saison, sont en vente dans les centres de service et à la Section du stationnement. Toutefois, ces lieux qui sont fermés jusqu'au vendredi 3 janvier.

Les permis sont en vente depuis novembre dernier et plusieurs personnes se sont déjà procuré leurs permis. Maintenant [...] on se doit de dégager les rues en fonction de nos niveaux de services, on se doit de mettre en place ce règlement compte tenu des précipitations qui sont prévues au cours des prochains jours , a expliqué le directeur des communications à la Ville de Gatineau, Jean Boileau.

Par ailleurs, la Ville émet des interdictions de stationner pour tout le monde, même les détenteurs de permis, lorsqu'Environnement Canada prévoit une accumulation d'au moins 5 cm.

Avec des informations de Roxane Léouzon