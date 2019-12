Coaticook sous le choc après le meurtre d'Astrid Declerck à Montréal

Astrid Declerck, 48 ans, a été abattue mercredi par son conjoint Yvan Almodovar, qui a ensuite retourné l'arme contre lui.

L'homme dans la soixantaine a été président du Club Lions de Coaticook, tandis que Mme Declerck a été bénévole aux Comptonales pendant plusieurs années.

Sonia Quirion Photo : Radio-Canada

Je suis sous le choc, je vous le dis , souligne l'ancienne directrice générale des Comptonales, Sonia Quirion.

On me l'avait référée comme une personne de confiance. Je l'ai connue en 2014 quand je suis arrivée et elle a été avec moi pendant quatre ans. On a été assez proches. [...] C'est une personne qui était à son affaire, qui était vraiment discrète, mais qui avait de la drive comme on dit.

Chez les Lions, la nouvelle a semé la consternation parmi les membres.

C'est une onde de choc pour nous , mentionne le secrétaire du Club, Roch Létourneau.

Entre Lions, ça nous sensibilise davantage. Est-ce qu'on est toujours à l'écoute de l'autre? C'est quelque chose qui nous a secoués. La vie va si rapidement que, des fois, on passe à côté d'un message qu'on ne comprend pas immédiatement, mais c'est certain que ça aura une répercussion au club Lions , ajoute M. Létourneau.

Au statu quo

Le Service de police de la ville de Montréal poursuit son enquête. Il s'agit du troisième féminicide conjugal en autant de mois dans la province, une statistique qui n'est pas en augmentation, mais qui ne diminue pas pour autant, déplore Chantal Arseneault, présidente du Regroupement des maisons pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Bon an, mal an, on est entre 12 et 15 et on est fidèle aux statistiques encore une fois. C'est pour ça que c'est important d'agir en amont pour être capable de diminuer ces meurtres-là, ces drames pour les familles.

Chantal Arseneault, présidente du Regroupement des maisons pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale Photo : Radio-Canada

Une action qui passerait par la concertation de tous les intervenants oeuvrant auprès des couples, estime Mme Arseneault.

On pense à la prévention, à la formation des professionnels. Il faut absolument que les professionnels, comme les médiateurs, les avocats, les procureurs, les travailleurs sociaux et les psychologues soient bien formés pour déceler la violence conjugale et identifier les différentes situations qui pourraient mener à des homicides conjugaux , résume-t-elle.