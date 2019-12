4 faits marquants de l'année météo 2019 dans la région

Environnement Canada a d'ailleurs placé au premier rang de son palmarès météo annuel les inondations du printemps dernier qui ont durement touché l'Outaouais. Les grandes quantités de neige accumulées durant l'hiver et la fonte rapide y sont en partie en cause.

Les inondations en Beauce

Un tracteur transporte des travailleurs et de l'équipement dans une nacelle pour leur permettre de traverser une rue inondée, dans le centre-ville de Sainte-Marie, en Beauce. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Touchés non seulement au printemps, mais aussi au début novembre par le débordement de la rivière Chaudière, les Beaucerons n'ont pas été épargnés eux non plus cette année. Les inondations printanières ont été causées par des embâcles en plus du passage d'une dépression qui a laissé quelques dizaines de millimètres sur son passage.

La fin de semaine des 19-20 avril restera dans l'histoire. La rivière Chaudière a même atteint le seuil de l’inondation centenaire à plusieurs endroits. Plus de 1000 résidences ont été inondées. La situation est particulièrement critique dans les municipalités de Sainte-Marie et de Scott où plusieurs citoyens ont été pris par surprise.

Avec près de 300 résidences qui seront démolies à Sainte-Marie, de nombreux sinistrés déménagent dans les municipalités voisines. Ils estiment que leur situation financière ne leur permet pas d'habiter les futurs quartiers résidentiels.

La nouvelle école primaire de Scott ne sera pas construite comme prévu à côté de la caserne de pompiers, mais plutôt à l'extérieur de la zone inondable.

Le débordement du 1er novembre aura été l'équivalent de ce à quoi il faut s'attendre dans les années à venir lorsqu'on parle de changements climatiques, a indiqué le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent. Ce dernier explique la surprise causée par la rapidité de l'inondation.

L'hiver enneigé

Un piéton dans une rue enneigée, à Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

L'hiver n'aura pas été de tout repos en 2018-2019. Plusieurs systèmes auront tenu occupés les travailleurs affairés au déneigement. La saison de la neige a débuté tôt à fin octobre 2018 pour se terminer tard en avril. Par exemple, du 8 au 10 avril, Québec a reçu 25 centimètres avec de forts vents.

Le couvert de neige a complètement disparu le 25 avril, une des fontes les plus tardives pour la capitale. La ville de Québec reçoit en moyenne 303 cm de neige. Cette saison 2018-2019 aura laissé 387 cm de neige estimée selon Environnement Canada.

La marche pour le climat

Des milliers d'étudiants, de travailleurs et citoyens marchent dans les rues de Québec pour le climat. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Le 23 septembre aux Nations unies à New York, la militante écologiste Greta Thunberg lance « How dare you? » aux représentants sur place. Son message fera le tour de la planète. La semaine de préparation en vue du sommet de la COP25 se culmine avec des centaines de marches pour le climat un peu partout dans le monde.

Le 27 septembre, Greta Thunberg participe à Montréal au mouvement, qui aura rassemblé l'une des plus grandes foules de l'histoire. À Québec, 30 000 personnes défilent dans les rues demandant aux gouvernements et aux multinationales d'agir pour la planète.

L'Halloweengate

Un travailleur en uniforme orange est dans une nacelle d'un camion d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après l'annonce de la ville de Sainte-Julie, en Montérégie, de repousser la collecte de bonbons du 31 octobre au vendredi 1er novembre, bien des villes et municipalités ont emboîté le pas. Le débat a déchiré les Québécois parlant même d'un « Halloweengate ».

Les avertissements d'Environnement Canada parlant de fortes pluies et de forts vents ont fait craindre le pire à bien des parents. Toutefois, lorsque bien informés du puissant système météo, les citoyens comprenaient que le système allait d'abord tomber en forte pluie le jeudi soir de l'Halloween et ensuite souffler de fortes rafales le lendemain.

Une pointe de vent à 113 km/h a été enregistrée à l'Aéroport de Saint-Hubert. Dans la région, la station météo de Saint-François, sur l'île d'Orléans, a noté une pointe à 98 km/h.

Quant à la pluie, la région de Chaudière-Appalaches a reçu entre 80 et 100 millimètres d'eau. Québec a enregistré 71 mm.

Les forts vents ont plongé plusieurs Québécois dans le noir. Le 1er novembre plus de 200 000 clients d'Hydro-Québec dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont manqué d'électricité. Dans l'ensemble du Québec, le nombre a frôlé le million. Du jamais vu depuis la crise du verglas en janvier 1998.

Le Centre de foires d'ExpoCité et la maison Lauberivière ont été évacués en raison de dommages sur leur toit. Des centaines d'appels ont été reçus à la Ville de Québec pour signaler divers incidents en lien avec les vents forts, les branches d'arbres brisées, etc.

La ville a même ouvert trois centres de services aux sinistrés.

Que nous réserve 2020?

Pour l'instant, les prévisions d'Environnement Canada prévoient un début de janvier avec des températures douces. Il pourrait donc avoir davantage de mélanges de précipitations.