Une militante transgenre de Toronto victime d'un homicide

Des amis lui ont rendu hommage vendredi, se souvenant d'elle comme d'une grande militante pour les droits des personnes transgenres et d'une voix forte qui dénonçait la violence dans sa communauté.

Selon la police, Julie Berman est morte après avoir subi une blessure à la tête, qui selon les enquêteurs a été causée par une arme.

Colin Harnack, un Torontois de 29 ans, qui avait été arrêté sur les lieux de l'agression présumée, est accusé de meurtre au second degré dans cette affaire.

Elle dénonçait la transphobie et faisait de la sensibilisation pour qu'il y ait une meilleure acceptation de la communauté LGBTQ , a affirmé son amie Davina Hader en entrevue à La Presse canadienne.

Elle était vraiment une personne belle et honnête. Elle avait une aura très forte, c'est juste très triste. Davina Hader, amie de Julie Berman

Selon elle, la femme de 51 ans soutenait depuis 30 ans le 519, un organisme caritatif LGBTQ à Toronto.

Julie a souffert de la violence dans le passé. Il est important de se souvenir de son engagement à parler ouvertement de ce qui se passe dans la communauté trans et de sa capacité à défendre les droits de ses membres , a dit Olivia Nuamah, la directrice générale de Pride Toronto.

Susan Gapka a connu Julie Berman à travers divers événements communautaires comme la Journée du souvenir trans, qui célèbre et honore la vie des personnes identifiées trans qui sont mortes de transphobie, de crimes haineux, d'une maladie, de la toxicomanie, par suicide ou ont été assassinées .

Nous avons été sur la même plateforme pour dénoncer la violence , a-t-elle dit.

Lorsque c'est quelqu'un que vous connaissez comme membre de la communauté, quelqu'un d'aussi joyeux et adorable que Julie, c'est vraiment très difficile. Susan Gapka, amie de Julie Berman

Susan Gapka a ajouté que la mort de Julie Berman prouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour défendre les droits des personnes transgenres. Nous devons parler de cette violence et comment y répondre , a-t-elle affirmé. C'est très important et c'est aussi quelque chose que Julie ferait dans la même situation.