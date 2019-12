Employés recherchés : la pénurie de main-d’œuvre dans l’Est-du-Québec cette année

Encore cette année, la rareté de la main-d’œuvre a fait la vie dure à pratiquement l’ensemble des secteurs d’emplois dans l’Est-du-Québec. Les conséquences sont multiples : réduction de services, fermetures d’entreprises et offensives de recrutement.

Le secteur maritime est frappé par le fléau. Il manque souvent de personnel à bord des navires et la traverse Trois-Pistoles-Escoumins a dû fonctionner avec une équipe réduite.

J’ai quelqu’un qui vient me remplacer pour 4 jours la semaine prochaine et ensuite je vais défiler ça pour le reste de la saison. Mon mécanicien est à bord depuis le 15 juillet. Il y a personne pour venir le remplacer , expliquait plut tôt cette année Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage 1.

Le manque de main-d’œuvre en santé a entraîné une diminution des services ambulanciers en Gaspésie.

De l'autre côté du fleuve, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a aussi dû se retrousser les manches. À six reprises, entre mai et novembre, il n'y a pas assez eu de médecins à Port-Cartier pour assurer le bon fonctionnement de l’urgence.

Timothé Beaudet, médecin de famille à l’hôpital de Havre-Saint-Pierre discute avec des infirmières. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La région est dépendante des médecins dépanneurs d'un peu partout au Québec qui viennent prêter main-forte aux équipes du CISSS.

La DPJ manque elle aussi de main-d’œuvre. Les dossiers s’accumulent et les délais d’attente pour les évaluations ne cessent d'augmenter.

Face à ces problèmes, le centre de santé a déployé une vaste campagne de recrutement qui a permis d'embaucher 418 personnes.

Jeunes et bien moins jeunes

Certains employeurs, comme la propriétaire du restaurant Mamie de Saint-Roch-des-Aulnaies, misent sur de très jeunes employés.

À contrario, d'anciens employés sont sortis de leur retraite pour venir apaiser la pénurie de travailleurs.

Il y a plusieurs cours qui étaient disponibles et il fallait combler rapidement si on veut les postes. J’ai pris un de ces cours-là pour aider mes anciens collègues , explique Gaëtan Poulin, professeur en informatique.

Gaëtan Poulin est sorti de sa retraite pour prêter main-forte à ses anciens collègues. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Québec a d'ailleurs prévu investir 900 millions de dollars pour encourager les personnes de 60 ans et plus à rester sur le marché du travail.

Le secteur touristique pourrait notamment en profiter. En mai dernier, plus de 850 postes étaient à pourvoir pour la saison touristique estivale, dans l'Est-du-Québec.

Avec les informations de Laurence Royer.