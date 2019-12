Une tempête pour commencer la prochaine semaine

Jusqu’à 25 centimètres de neige sont attendus dimanche et lundi dans le Nord-Ouest de l’Ontario, selon Environnement Canada. Des secteurs plus à l’est pourraient recevoir quant à eux un cocktail de précipitations comprenant de la neige, du grésil, de la pluie et du verglas.

Selon la météorologiste d’Environnement Canada Sherry Miller, un intense système dépressionnaire en provenance du sud touchera le Nord de l’Ontario à partir de dimanche.

La dépression se forme en quelque sorte dans la région du Texas et du Colorado, et elle apporte beaucoup d’humidité. Et elle se dirige vers l’Ontario, en passant par la région du lac Supérieur. Sherry Miller, météorologiste

En raison de la taille du système, Mme Miller estime qu’il sera étonnant que le Nord-Ouest soit épargné.

Selon les bulletins météorologiques spéciaux publiés par Environnement Canada, les régions à l’ouest et au nord du lac Supérieur, dont Thunder Bay, Greenstone, Kenora et Fort Frances, recevront les plus grandes quantités de neige.

Il y aura aussi de la poudrerie basse par endroits — de la neige qui est déjà au sol et qui, sous l'effet du vent, est soulevée à moins de deux mètres — et les conditions des routes pourraient rapidement se détériorer dimanche.

À l’est du lac Supérieur, notamment à Sault-Sainte-Marie, Sudbury et North Bay, les températures un peu plus élevées pourraient entraîner d’importantes accumulations de verglas et de possibles pannes d’électricité.

Des vents forts pourraient par ailleurs accompagner les précipitations, surtout lundi.