Injection supervisée : le service de santé publique de Sudbury conclut bientôt son étude

Santé publique Sudbury et districts conclut bientôt sa grande étude sur l’implantation éventuelle de services de consommation supervisée de drogues. Mais l’impatience se fait déjà sentir chez certains groupes communautaires qui estiment que de tels services profiteraient énormément à la ville du nickel.

Depuis le mois de juin, Santé publique Sudbury et districts a sondé plus de 2500 résidents de Sudbury et rencontré 200 utilisateurs de drogues pour mieux comprendre leur réalité.

Selon la docteure Ariella Zbar, qui est l’enquêtrice principale responsable de l’étude, les données recueillies seront analysées et compilées dans un rapport qui devrait être prêt au printemps.

La Dre Ariella Zbar est médecin hygiéniste adjointe à Santé publique Sudbury et districts. Photo : CBC / Casey Stranges

Si elle souligne que rien n’a encore été décidé, elle reconnaît que le rapport pourrait servir de base solide pour la demande d’une autorisation au gouvernement fédéral afin d’établir un centre de consommation supervisée de drogues, le tout premier du genre à Sudbury.

Nous devons garder en tête que la raison principale pour laquelle nous faisons cette étude est qu’il existe déjà des preuves qui soutiennent la mise en place de services de consommation supervisée. Nous avons besoin de nous assurer que ces preuves s’appliquent à la situation de Sudbury , explique Dre Zbar.

Santé publique Sudbury et districts a aussi recueilli l’avis de groupes et organisations communautaires qui offrent des services aux citoyens.

Le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, Raymond Landry, est sans équivoque.

Le temps pour les études est terminé depuis longtemps. Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury

Raymond Landry est le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury qui regroupe six agences fournissant des services aux personnes n'ayant pas de logement permanent. Photo : CBC/Markus Schwabe

On doit agir, on voit à Sudbury qu’il y a des personnes qui meurent tous les mois. Le fait d’avoir des services spécialisés pour ces personnes-là va directement sauver des vies , note-t-il.

La résistance de la communauté

Dre Zbar affirme que l’un des défis auxquels a été confrontée son équipe est l’incompréhension de certains membres de la communauté, dont plusieurs qui ne veulent pas voir un site de consommation supervisée voir le jour.

Ils nous disent : “c’est un choix que fait une personne. Pourquoi devrions-nous l’encourager?” Mais nous voulons être capables de traiter ces individus comme tous les autres, leur offrir les soins dont ils ont besoin, les traiter comme des personnes. Dre Ariella Zbar, Santé publique Sudbury et districts

L’enquêtrice ajoute que l’étude a aussi été motivée par la prolifération de drogues et d’opioïdes à Sudbury.

Les opioïdes continuent de causer des pertes de vies, ils continuent de causer des surdoses. Et il ne faut pas juste se limiter aux gens qui prennent des opioïdes, mais aussi des drogues de rue. Nous savons que les drogues de rue ne sont pas réglementées, donc on finit par avoir plein de produits , affirme Dre Zbar.

À ce jour, le seul site de consommation supervisée approuvé par Santé Canada dans le Nord de l’Ontario se trouve à Thunder Bay.