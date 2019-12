Des urgences débordent sur la Côte-Nord

C'est notamment le cas aux centres hospitaliers de Baie-Comeau et de Sept-Îles, où les taux d'occupation des civières sont respectivement de 130 % et de 110 %.

L’adjointe du président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Myriam Gagné, reconnaît que la situation n’est pas souhaitable, mais souligne qu’il s’agit d’une situation gérable pour son organisation.

Selon elle, ces taux d'occupation plus élevés que la normale ne posent pas problème. C'est sûr que chaque année, dans le temps des Fêtes, ça augmente, mais il n'y a pas de raisons particulières, il n'y a pas plus de cas d'influenza ou autre qui se sont présentés à l'hôpital pour ces raisons-là que d'habitude , a-t-elle dit.

Par ailleurs, Mme Gagné rappelle certains conseils pour éviter d'avoir à se retrouver aux urgences pendant les Fêtes. C'est sûr que si on est malade, qu'on a des symptômes grippaux, on essaie de rester à la maison le plus possible et pas nécessairement aller dans les fêtes familiales , particulièrement pour les personnes souffrant de gastro ou d'affections virales actives dans le temps des Fêtes.