Mine Westwood : Iamgold exploite désormais une fosse à ciel ouvert

En plus de son exploitation souterraine, la minière Iamgold exploite désormais une fosse à ciel ouvert à proximité de sa mine Westwood. Le projet Grand-Duc doit permettre à la minière d'atteindre ses objectifs de production en 2019 et 2020.

Cette nouvelle mine a été mise sur pied très rapidement. Le déboisement, qui est de l'ordre d'environ 10 hectares, s'est amorcé à la fin du mois de septembre, l'excavation de la fosse a commencé en octobre et la mine a réalisé son premier sautage le 28 octobre.

Le Chemin Arthur-Doyon a également dû être dévié pour l'excavation de la fosse.

Pour l'instant, la durée de vie est de 12 mois et l'exploitation devrait cesser en novembre 2020. Bien que ce ne soit pas dans les plans de la mine, il n'est pas impossible que le projet soit prolongé, si le prix de l'or s'y prête. Dans le cas où le projet serait prolongé, de nouvelles autorisations ministérielles seraient toutefois nécessaires.

La minière prévoit effectuer zéro à quatre sautages par semaine. Pour des raisons de sécurité, ils ne seront réalisés que de jour. L'entreprise ne prévoit pas non plus construire de nouveaux bâtiments pour l'exploitation de cette fosse et le minerai extrait sera traité dans l'usine que possède déjà la mine.

Une petite fosse

Le projet Grand-Duc est constitué d'une fosse de petite envergure. Iamgold prévoit traiter 40 000 tonnes par mois d'ici la fin de l'année 2020. En comparaison, Canadian Malartic traite 55 000 tonnes par jour. La profondeur de Grand-Duc devrait atteindre 50 à 60 mètres. Au terme de sa vie, la fosse de Canadian Malartic devrait pour sa part atteindre 410 mètres.