La garderie francophone Les petits oursons primée pour son excellence

Les prix, divisés en trois catégories (individus, équipes et programmes), sont remis chaque année à des professionnels du développement de l’enfant. Les petits oursons est l’un des trois récipiendaires de la catégorie programmes et la seule structure francophone à avoir été primée dans le palmarès 2019.

Sophie Quesnel, éducatrice à la garderie, ne cache pas son émotion. C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que l'équipe reçoit ce prix, qui est l'une des plus grandes reconnaissances pour une éducatrice et un programme à l'échelle provinciale .

Elle souligne aussi l’importance de l’implication des familles dans le programme de développement de l’enfant.

Nous sommes très reconnaissants que le Ministère reconnaisse le travail et la passion de notre équipe. Sophie Quesnel, éducatrice à la garderie Les petits oursons

Elle ajoute que ce prix est une excellente motivation qui va pousser l’équipe, composée de 8 éducatrices, à continuer à s'améliorer dans les domaines de la petite enfance et de la garde d’enfants.

La garderie a ouvert ses portes il y a bientôt 5 ans et accueille aujourd’hui 28 enfants quotidiennement. Elle est devenue un centre d’apprentissage et de garde de jeunes enfants (ELCC) en 2018. Grâce à ce financement du gouvernement provincial, le coût du service de garde est fixé à 25 dollars par jour.

Les prix ont été remis le 9 décembre.