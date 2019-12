Des skis hors-piste 100 % québécois

« J'avais une petite presse pour faire des skis et les deux autres étaient des mordus. C'est parti de là! » indique Étienne Boucher, l'un des trois cofondateurs de Ferreol.

« La majorité des skis hors-piste sont conçus pour les conditions de l'Ouest canadien, où les sous-bois sont beaucoup moins serrés », lance Félix Lapointe, pour expliquer l'idée derrière le projet d'affaires.

Pensés et produits ici

Légers pour la montée et agiles pour la descente, les skis de Ferreol sont fabriqués avec des matériaux québécois, dont du peuplier du Bas-Saint-Laurent.

Les prototypes ont été conçus à Québec et sont produits dans une usine de Rimouski.

Les 36 premières paires produites par l'entreprise ont été mises en vente le 19 décembre et il n'en restait que 5 ou 6 le 27 décembre.

Les premiers skis de l'entreprise Ferreol ont été mis sur le marché le 19 décembre. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les entrepreneurs n'en sont pas à leurs premières armes dans le monde du ski ni dans celui de la conception et de la fabrication.

« On a toujours eu des projets », s'amuse Jonathan Audet, ancien champion provincial de descente acrobatique.

« Avec mon petit frère, on s'est déjà fabriqué un canon à neige dans notre cour arrière pour devancer la saison », illustre-t-il.

« J'étais tanné de devoir remonter à pied, alors j'ai décidé de concevoir mon propre remonte-pente. Ça me permettait de sauver de l'énergie et de faire plus de descentes dans une journée », renchérit Félix Lapointe.

Avec les informations de Mireille Roberge