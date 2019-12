John Horgan dresse son bilan de fin d'année

Il faut toutefois rester prudent , dit-il, puisque les prévisions économiques sont moins optimistes que dans les années précédentes.

John Horgan cite le ralentissement de la croissance économique et les problèmes financiers persistants avec l'assureur public ICBC parmi les raisons pour lesquelles il n'annonce pas de dépenses importantes.

Il offre cependant quelques indices de ce qui pourrait être une priorité au cours de la troisième année de mandat de son gouvernement.

Réglementation du prix de l’essence

À la suite d'une enquête demandée par Victoria en mai, la Commission des services publics a constaté une différence inexpliquée d'environ 13 cents le litre entre les prix de l'essence dans le sud de la Colombie-Britannique et dans la région du Pacifique nord-ouest, aux États-Unis.

La question épineuse des prix élevés de l'essence reste dans la mire du premier ministre. Photo : Radio-Canada / Gian-Paolo Mendoza

Insatisfait de la réponse des compagnies gazières, le gouvernement a présenté un projet de loi qui obligerait les sociétés gazières à rendre publiques les données sur l'approvisionnement et les prix.

D'autres mesures pourraient être prises, indique le premier ministre. Nous voulons envoyer un message à l'industrie pétrolière et gazière , fait-il valoir.

TransMountain

Critique des sociétés pétrolières et gazières, et opposé à l'expansion du pipeline Trans Mountain, John Horgan semble désormais résigné à accepter sa construction, qui devrait être accélérée au cours de l'année à venir.

Nous préférerions voir du bitume moins dilué [dans le pipeline], qui est purement destiné à l'exportation, et plus de produits plus raffinés. S'il arrive plus d'essence sur le marché, cela fera baisser les prix , dit-il.

Ottawa a investi 4,5 milliards de dollars pour éviter l'abandon du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain, sans pour autant parvenir à faire commencer les travaux. Photo : Radio-Canada / Laurent Pirot

John Horgan s'est entretenu avec le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, et avec la vice-première ministre fédérale, Chrystia Freeland, à ce sujet. Nous devons trouver un moyen de mieux nous approvisionner, de préférence en produits canadiens, pour répondre aux besoins des voyageurs ici , avance-t-il.

Travailler avec les autres partis

Pour la plupart des enjeux, le premier ministre défend les actions de son gouvernement, notamment en matière de réformes à l'ICBC. Je crois que le maintien de l'assureur public est la meilleure voie à suivre.

Il en est de même pour la non-intervention du gouvernement dans les nombreux conflits de travail survenus au cours de l'année. La meilleure façon de parvenir à des accords est la négociation entre l'employeur et les employés, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et à ceux des travailleurs.

L'une des rares grandes promesses que le gouvernement n'a pas tenues, une remise de 400 $ aux locataires, ne semble pas être dans les plans pour l'année à venir.

Le remboursement de la taxe sur le loyer n'est pas soutenu par les verts, il n'est pas soutenu par les libéraux, donc je ne vois pas cela se produire en situation minoritaire , explique M. Horgan.

Il espère que la prochaine session soit remplie de camaraderie entre les partis politiques. En travaillant ensemble, ils parviendront à de meilleurs résultats, croit-il. Les électeurs, après tout, ne veulent pas de conflit. Ils veulent que nous trouvions comment nous pouvons améliorer leur vie , conclut-il.

Avec les informations de Justin McElroy et Tanya Fletcher