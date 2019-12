Le sondage sur l’aéroport de Trois-Rivières critiqué

Le sondage réalisé pour le compte d’Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ) concernant l’aéroport n’est pas une démarche d’acceptabilité sociale, comme le prétend l’organisation. C'est du moins l'avis du professeur Yves Fréchette, qui met IDÉ en garde contre la grogne populaire qui pourrait en découler.

C’est un peu dangereux d’utiliser le terme acceptabilité sociale lorsqu’on n’a pas fait de démarche , affirme Yves Fréchette, enseignant à l’Université de Sherbrooke en communications et acceptabilité sociale.

Dans un document présenté aux médias en décembre dernier, IDÉ Trois-Rivières soutient que de nombreux Trifluviens sont en faveur du développement de l’aéroport.

Le document porte le nom suivant : sondage sur l’acceptabilité sociale du développement de l’aéroport de Trois-Rivières. Or, plusieurs éléments sont manquants, selon Yves Fréchette, à commencer par des questions concernant le bruit, puisqu'il n’y en a aucune dans le questionnaire.

M. Fréchette estime que les possibles inconvénients d’un agrandissement de l’aéroport n’ont pas été présentés aux citoyens dans ce sondage et que les Trifluviens n’ont pas pu donner leur avis.

Ce n’est pas du tout une démarche d’acceptabilité sociale. Yves Fréchette, enseignant à l'Université de Sherbrooke en communications et acceptabilité sociale

Yves Fréchette, professeur en communication et acceptabilité publique à l'Université de Sherbrooke. Photo : Université de Sherbrooke

Contenu du sondage

Le sondage comporte 15 questions, dont 4 d’ordre statistiques, pour établir le profil du répondant. Les 11 autres questions servent à connaître les priorités des citoyens et à aborder le sujet de l’agrandissement de l’aéroport.

Ce que je remarquais, c’est que les gens ne pouvaient qu’être satisfaits parce que ça ne pouvait qu’améliorer les services aux citoyens , dit Yves Fréchette.

On demande, par exemple : Si la Ville avait la possibilité et les supports financiers (du fédéral et provincial) pour développer son aéroport, seriez-vous dans un premier temps beaucoup, assez, peu ou pas du tout ouvert à cette possibilité ?

Ou encore : Si le développement de l’aéroport permettait des déplacements directs vers des destinations soleil, seriez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout ouvert à cette possibilité ?

Un terme « étiré » selon IDÉ

Est-ce que c'est de l'acceptabilité sociale ? Effectivement, ça peut être étiré en terme de notion , répond Mario de Tilly, directeur général de IDÉ Trois-Rivières. S’il admet que le terme n’est peut-être pas le bon, il soutient la valeur de la démarche : 30 foyers sur les 700 sondés étaient situés dans la zone à proximité de l'aéroport.

Il affirme qu’il ne ferme pas la porte à l'idée de donner la parole aux citoyens si le besoin se fait sentir, mais je les invite à consulter deux documents scientifiques qui ont été faits , ajoute-t-il, en référence au sondage et à l’étude sur le bruit, publiés sur le site internet de l’organisation. Les nuisances sonores sont extrêmement faibles ajoute-t-il.

Vers l’« inacceptabilité » sociale ?

Ne pas compléter la démarche est un pari risqué, selon Yves Fréchette. On pourrait assister au phénomène du « pas dans ma cour », souligne-t-il.

Les gens qui ne sont pas affectés par le bruit ou par l’agrandissement de l’aéroport se diront très satisfaits, dit-il, mais les autres, ceux qui peuvent être affectés par le bruit, pourront s’objecter. Il peut y avoir un mouvement qui peut conduire à une situation où les gens vont dire non à l’agrandissement de l’aéroport, et après, il est très difficile de revenir et de faire accepter cet agrandissement-là par la population.

L'homme explique que l’acceptabilité sociale est un peu comme un permis qu’on demande aux gens. C’est un questionnement qu’on fait auprès des gens pour voir si un projet peut être accepté. Et ce sont les gens qui nous le disent, ce n’est pas un sondage.

Il rappelle que la fréquence des vols et le bruit occasionné par les avions ont suscité le mécontentement de citoyens dans plusieurs municipalités du Québec.