La sœur de George Michael retrouvée morte exactement trois ans après lui

« Nous pouvons confirmer que Melanie est morte soudainement », a indiqué sa famille vendredi par voie de communiqué.

La police londonienne est intervenue, mercredi soir vers 19 h 35, après avoir été informée par les secours du décès soudain d'une femme d'une cinquantaine d'années dans le nord-ouest de Londres.

« Les causes de la mort ne sont pas considérées comme suspectes », a ajouté la police dans un communiqué.

Selon le tabloïd The Daily Mirror, Melanie Panayiotou a été trouvée chez elle dans le quartier de Hampstead, dans le nord de Londres, par sa sœur Yioda.

Trois ans plus tôt, leur frère, George Michael, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, avait été trouvé sans vie à son domicile de Goring, à l'ouest de la capitale britannique, par son compagnon, Fadi Fawaz.

Les expertises médicales avaient conclu que le chanteur était mort des suites d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite, soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d'une stéatose hépatique, qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie.

La mort du chanteur de Freedom et Wake Me up Before You Go Go avait suscité de nombreuses réactions et une pluie d'hommages dans le monde.