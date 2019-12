Charlotte et Jack deviennent les prénoms les plus populaires en Nouvelle-Écosse

Charlotte et Jack détrônent William et Olivier en tant que prénoms les plus populaires donnés aux nouveau-nés en Nouvelle-Écosse.

William et Olivier occupaient le premier trois depuis trois ans, mais ce n’était plus le cas en 2019. Les familles ont donné naissance à 55 Charlotte et 51 Jack cette année, selon l’état civil de la Nouvelle-Écosse.

Les autorités provinciales notent les naissances depuis 1864. Les prénoms les plus populaires cette année-là étaient Mary et John.

La Nouvelle-Écosse a noté 7433 naissances cette année jusqu’au 27 décembre, soit 497 de moins qu’en 2018.

Chez les filles, les anciens prénoms Violet, Nora, Claire et Lucy figurent désormais parmi les plus populaires à côté de prénoms plus modernes comme Chloe.

Chez les garçons, les prénoms Hudson, Jackson et Grayson ont gagné de la popularité. Les anciens prénoms Levi et Samuel se sont ajoutés à la liste.

Les prénoms les plus populaires donnés aux bébés en 2019

Chez les filles : Charlotte, Olivia, Amelia, Emma, Abigail, Violet, Isla, Ava, Sadie, Ella, Isabella, Sophie, Lily, Scarlett, Sophia, Ivy, Claire, Chloe, Nora, Lucy.

Chez les garçons : Jack, Owen, Noah, Benjamin, Liam, Oliver, William, Levi, Ethan, Henry, Wyatt, Emmett, Hudson, Lucas, Lincoln, Jackson, Grayson, James, Logan, Samuel.