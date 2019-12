Transition vers des médicaments biosimilaires : la décision du gouvernement critiquée

Près de 26 000 personnes atteintes de maladies telles que le diabète, le polyarthrite rhumatoïde ou encore la maladie de Crohn seront touchées par cette nouvelle mesure et devront remplacer leur traitement par des médicaments biosimilaires, moins coûteux, d’ici juillet 2020.

C’est le cas d’Annalee Heidl, qui utilise le Remicade, un médicament utilisé entre autres dans les cas sévères d’inflammation intestinale, depuis huit ans.

On ne peut pas mettre un prix sur la santé. Le gouvernement essaie d’économiser, mais comment se sentiraient-ils si c’était leur santé qui était en jeux? C’est tellement injuste , déplore la résidente d’Edmonton de 32 ans.

Tom Rechenmacher prend également du Remicade depuis cinq ans. Il craint quant à lui que les problèmes de santé dont il souffrait avant de prendre le médicament ne réapparaissent s’il change son traitement.

Le Remicade est fantastique, c’est pour cela que j’appréhende le changement. Cela m’a pris très longtemps à stabiliser mon état de santé et je ne veux pas revenir en arrière , s’inquiète l’homme de 58 ans.

L’homme a voté pour le Parti conservateur uni ( PCUParti conservateur uni ) aux dernières élections provinciales. Il se dit déçu par la décision de son gouvernement.

J’ai été un conversateur toute ma vie. Mais maintenant qu’ils s’ingèrent dans ma vie de la sorte, je ne sais plus , dit-il.

Des traitements sécuritaires selon le gouvernement

Le gouvernement affirme avoir consulté des experts médicaux et analysé des expériences similaires en Europe avant de prendre sa décision.

Les Albertains qui ont une assurance privée ou qui payent eux-mêmes leurs médicaments ne seront pas touchés par le changement. La nouvelle mesure ne s’appliquera pas non plus aux enfants et aux femmes enceintes.

Les patients pour qui le changement de traitement est contre indiqué par leur médecin pourront également bénéficier d’une exemption.

J’ai de la sympathie pour les patients qui sont inquiets à propos du changement. Ils méritent d’être bien informés. [...] Les médicaments biosimilaires sont sécuritaires et appropriés. Ils sont équivalents aux médicaments biologiques , a déclaré le ministre albertain de la Santé Tyler Shandro par voie de communiqué.

Le gouvernement albertain a également cité l’exemple de la Colombie-Britannique qui a elle aussi récemment décidé de faire la transition vers les médicaments biosimilaires.

Des opinions divergentes

L’organisme à but non lucratif Crohn et Colite Canada s’inquiète lui aussi de la décision du gouvernement.

S’il soutient que les médicaments biosimilaires sont sécuritaires et efficaces, il affirme cependant que le changement n’est pas toujours dans l’intérêt du patient lorsqu’il n’est pas effectué pour des raisons médicales.

Nous avons des preuves qui démontrent que certains patients vont tomber malades. Mina Mawani, présidente-directrice générale de Crohn et Colite Canada

Plus de gens malades veut dire plus de visites à l’urgence, plus d’hospitalisations et plus d’opérations. Tout cela a des coûts pour notre système de santé , ajoute-t-elle.

Mina Mawani craint également que tous les patients ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.

Le gouvernement affirme que tous les patients qui ont besoin d’exemption en Colombie-Britannique sont exemptés, mais ce n’est pas vrai. Nous avons des patients qui ne l’ont pas été , dit-elle.

Le Dr Remo Panaccione est un expert des maladie inflammatoire de l'intestin et professeur à l’Université de Calgary.

Selon lui, les patients répondent différemment aux médicaments, quel que soit leur degré de similitude. Il croit également qu’il est encore trop tôt pour déterminer si la transition vers les médicaments biosimilaires a eu les effets escomptés pour les patients.

C’est encore tôt. [...] Si le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique ou de l’Alberta a des informations sur des patients suivis de manière systématique et qui se portent bien, nous aimerions beaucoup les voir , dit-il.

Avec les informations de Joel Dryden