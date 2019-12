Jour de vote pour les machinistes à Aéroports de Montréal

Les machinistes des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel doivent se prononcer aujourd’hui sur une entente de principe conclue le 22 décembre entre l'employeur, Swissport, et leur syndicat. L’offre sur la table couvrirait une durée de trois ans. Le syndicat en parle en des termes qui évoquent un compromis, sans grand enthousiasme.

Une grève a été évitée le jour de Noël, mais la possibilité d’un débrayage, en cas de refus, continue de planer. Si refus il y a, le syndicat dispose de 72 heures pour déclarer une grève qui devrait perturber les activités dans les principaux aéroports de la région de Montréal.

Les syndiqués sont environ une centaine. Ce sont eux qui sont notamment chargés de ravitailler jusqu’à 500 aéronefs en carburant chaque jour. Ils s’inquiètent principalement pour leurs salaires et pour leur sécurité au travail.

Jusqu’en 2012, un peu moins de la moitié des machinistes montréalais travaillaient pour Handlex, une division de Transat A.T. Cette division a alors été achetée par l’entreprise britannique Servisair, sa principale concurrente à Montréal, qui a elle-même été rachetée par sa rivale Swissport l’année suivante. Ces fusions ont mis un terme à la concurrence dans ce marché.

Les salaires des machinistes montréalais dépassaient autrefois 22,5 dollars de l’heure. Ils ont fondu à la signature de leur dernière convention collective, en 2015, après la prise de contrôle de l’entreprise Servisair par Swissport.

Les machinistes gagnent présentement autour de 16 dollars de l’heure , d’après Peter Tsoukalas, président général du syndicat AIMTAAssociation internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale . On essaie d’augmenter ça à 17,5 ou 18 dollars de l’heure , précise-t-il. À cause du haut roulement [de personnel], on essaie d’augmenter les salaires pour retenir le monde, pour attirer du monde .

Le syndicaliste ajoute que ce haut taux de roulement entraîne des lacunes dans la formation du personnel, par empressement à mettre les nouvelles recrues au travail. Une situation qui, de fil en aiguille, entraînerait des problèmes de santé et de sécurité au travail et une augmentation des incidents .

Avec les informations de Valérie-Micaela Bain