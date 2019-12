Suicide : une partie de hockey pour aider Sheshatshiu à se relever d’une crise

Les organisateurs d’une partie de hockey qui aura lieu samedi soir à Happy Valley-Goose Bay espèrent que l’activité apportera un certain réconfort à des familles éprouvées.

Les membres du club de hockey mineur des Eagles de Sheshatshiu vont affronter une équipe formée de premiers répondants. L’idée découle d’une crise liée à un suicide dans cette petite communauté innue.

Après le suicide d’une jeune femme en octobre, une dizaine de personnes auraient aussi tenté de mettre fin à leurs jours dans la communauté de 1200 habitants.

Le premier répondant Larry Baker reconnaît la douleur ressentie à Sheshatshiu. Il a reçu lui-même un diagnostic du syndrome de stress post-traumatique dans le cadre de sa carrière de policier et de pompier dans le nord de l’Alberta.

Le hockey, explique-t-il, a toujours été une source d’apaisement pour lui dans le processus de guérison.

Avant de prendre congé pour des raisons de santé mentale, M. Baker est apparu dans le documentaire Highway Thru Hell, du réseau Discovery, et qui porte sur des accidents de la route survenus dans le nord de l’Alberta.

Une fois en congé, Larry Baker a commencé à organiser des parties de hockey à l’intention d’enfants et de premiers répondants. C’est un moyen pour lui de sensibiliser les collectivités à la santé mentale.

Larry Baker habite maintenant à Happy Valley-Goose Bay où il travaille comme policier et pompier. Il croit que la partie de hockey caritative aidera la collectivité. Si les familles assistent à la partie et oublient leur peine pour quelques heures, explique-t-il, les premiers répondants auront atteint leur but. Nous sommes là pour appuyer la communauté , souligne-t-il.

Le chef de la Première Nation innue Sheshatshiu, Eugene Hart a récemment demandé plus de ressources pour prévenir les tentatives de suicide dans sa communauté. Photo : CBC / Jacob Barker

Le suicide et les tentatives qui ont suivi sont un signal d’alarme pour Sheshatshiu, explique le chef Eugene Hart. La communauté était déjà en deuil après la mort naturelle et récente de 14 résidents.

La communauté a besoin d’activités récréatives qui peuvent aider les jeunes, ajoute-t-il.

La partie de hockey a une plus grande portée que la simple pratique du sport, selon M. Baker. Il dit que les jeunes hockeyeurs vont jouer pour leur communauté et pour appuyer toute personne ayant des problèmes de santé mentale.

L’activité aura lieu dans l’aréna de Happy Valley-Goose Bay à compter de 17 h. Les organisateurs inviteront le public à faire un don plutôt qu’à payer un droit d’entrer. Les profits seront versés aux centres Teen Challenge qui offrent de l’aide aux jeunes en matière de santé mentale et de toxicomanie.