La créativité des fermières au service de la communauté

Du tricot au métier à tisser, elles récupèrent même des sacs à pain et des bandes magnétiques de vidéocassettes pour fabriquer des sacs.

Comme beaucoup de fermières au Québec, les membres du Cercle des fermières Immaculée-Conception utilisent leur créativité pour redonner dans la communauté.

Ce sac a été confectionné à partir de vieux sacs de lait. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Amasser de l'argent pour la Fondation OLO afin d'aider de jeunes familles à bien s'alimenter, des cartouches d'encre pour Mira et confectionner des serviettes hygiéniques qu'elles envoient dans d'autres pays ne sont que quelques exemples.

S'impliquer à Rouyn-Noranda est aussi important. On a fait des activités pour Alternative pour Elles, on collabore aussi avec la Maison de la famille. Il y a d'autres organismes locaux auxquels on donne un coup de main , explique Lynda Taddio.

Lynda Taddio s'implique depuis sept ou huit ans. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Elles ont aussi fait des bonnets pour couvrir la tête de femmes qui combattent le cancer et tricotent de petits bas de laine pour remettre aux familles après le baptême d'un enfant. Ça fait sept ou huit ans que je suis impliquée. J'y crois, je suis une passionnée , affirme Lynda Taddio le sourire aux lèvres.

Pas besoin d'attendre d'être retraitée pour se joindre au groupe, les adolescentes de 14 ans peuvent devenir fermière.

Linda Théberge remarque l'arrivée d'une nouvelle génération de femmes dans la trentaine d'années. Les dames sont plus intéressées à apprendre de nouvelles techniques, apprendre le tricot, le crochet, des choses qui n'existaient plus depuis un petit bout de temps, tout le monde achetait tout fait. Quand on fait des pièces de nos mains, c'est unique, c'est spécial , dit-elle.

Ce sac a été confectionné à partir de vieilles mandes magnétiques de cassettes VHS. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Elles organisent des ateliers les lundis pour inciter les femmes à confectionner elles-mêmes ce dont elles ont besoin. On est toutes des bénévoles , souligne Mme Théberge.

Diane Therrien a beaucoup appris sur les métiers à tisser, mais ce qu'elle retient surtout, c'est l'esprit d'entraide au Cercle des fermières.

Les fermières, dont fait partie Diane Therrien, préparent une vidéo pour enseigner l'art du métier à tisser. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

N'ayez pas peur, ça fait peur sur le coup, mais tout s'apprend. Diane Therrien

Les fermières espèrent continuer à transmettre leurs connaissances. Elles préparent une vidéo pour 2020 afin de montrer les techniques sur les métiers à tisser.