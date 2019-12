Mercredi soir, un autobus de la STS qui assurait un service de navette est entré en contact avec l'aile d'un avion stationné sur la piste d'atterrissage. L'avion a été légèrement abîmé, mais personne n'a été blessé.

Il y a tout un périmètre autour de l'avion que l'autobus ne peut pas franchir, une distance d'à peu près huit mètres autour de l'avion. Alors c'est là où on a des questionnements à savoir où est-ce qu'on a brisé la ligne de sécurité et jusqu'à ce qu'on se rende à briser le bout de l'aile, c'est encore plus déplorable.

Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS