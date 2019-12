Fermeture de Val-Mauricie et du Mont Gleason, mais Vallée du Parc reste ouverte

À cet endroit, on se prépare d’ailleurs pour une soirée particulière en cette période de vacances.

Les conditions ne sont pas belles à Trois-Rivières, mais à Vallée du Parc, il n’y a qu’une petite bruine qui est tombée et les conditions sont excellentes , note le directeur des ventes et du marketing, Dominic Lamy. Nous allons repasser la surfaceuse entre 16 h et 18 h et tout sera parfait pour ce soir.

Entre 19 h et 22 h vendredi soir, une activité spéciale est prévue. Un animateur sera notamment sur place pour procurer une ambiance festive. On a par ailleurs aménagé un bar glacé extérieur au pied des pistes.

Samedi dès 9 h, on procédera à l'ouverture d’un nouveau parc à neige, l’ancien étant reconverti cette année en pente d’apprentissage.

Pour le moment, les 17 pistes du centre sont ouvertes et profitent des conditions qui ont été bénéfiques jusqu’à présent.

Nous avons eu un beau temps froid qui nous a permis de fabriquer beaucoup de neige cette année. Le fond est très beau. On est équipé pour veiller tard, comme on dit , indique M. Lamy.

Fermeture du côté de Val Mauricie et du Mont Gleason

Du côté de la station plein air Val Mauricie et du centre de ski Mont Gleason, on a préféré fermer le site en journée en raison de la pluie. En après-midi, on réévaluera le tout pour déterminer si les centres ouvriront en soirée.

Nous avons annulé notre activité Hop la vie, qui offrait une pente-école gratuite pour la journée. Pour le moment, nous préférons conserver le maximum de neige que nous avons , souligne le coordonnateur aux événements, Alex Martel.

Au Centre-du-Québec, le Mont Gleason est aussi fermé vendredi. On réévaluera la situation pour décider de l’ouverture du centre en soirée. À cet endroit, diverses activités sont aussi prévues pour le temps des Fêtes, notamment une chasse aux lutins et de la glissade sur tubes.

La pluie verglaçante complique les déplacements

Environnement Canada a publié des avertissements de pluie verglaçante pour tous les secteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de La Tuque à Victoriaville.

Entre deux et cinq millimètres de pluie verglaçante sont attendus vendredi, ce qui complique la circulation.

La pluie verglaçante complique les déplacements en ce 27 décembre sur les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La chaussée est partiellement couverte de glace à divers endroits. C'est le cas notamment pour l’autoroute 40, entre Deschambeault-Grondines et Maskinongé.

Au Centre-du-Québec, l’autoroute 55 entre l'Avenir et la jonction de l'autoroute 20 est partiellement enneigée. En Mauricie, entre l'autoroute 40 et Shawinigan, elle est glacée. Même chose pour la route 349 entre Louiseville et Saint-Paulin.

La prudence est de mise aussi pour la majorité des routes secondaires de la région, qui sont également enneigées ou glacées par endroits.

Le ministère des Transports recommande aux automobilistes d'avoir un balai à neige et un grattoir dans leur véhicule. Il importe aussi de prévoir suffisamment de lave-glace.