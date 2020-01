Les ressources humaines, l’enjeu de l’heure en santé

Rupture de service de près de deux mois à l’unité d’obstétrique-natalité de l’hôpital de La Sarre, déplacement de chirurgies de Rouyn-Noranda à La Sarre en raison du manque d’anesthésistes, départs massifs d’infirmières : les ressources humaines ont été un enjeu majeur dans le secteur de la santé en 2019. Et si on planifie la venue de renforts en 2020, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) entame la nouvelle année avec circonspection.

Caroline Roy a été confirmée dans les fonctions de PDG du CISSS-AT en juin dernier, après un intérim d’à peine deux mois après le non-renouvellement du mandat d’Yves Desjardins par la ministre Danielle McCann. C’était quelques semaines après la rupture de services de près de deux mois qui a paralysé l’unité d’obstétrique-natalité de La Sarre et soulevé l’ire de la population et des professionnels de la santé d’Abitibi-Ouest.

Les parturientes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Présentement, toutes les solutions sont en place pour faire en sorte que l’offre de services en obstétrique-natalité va être maintenue 365 jours par année à La Sarre, ça je peux vous le confirmer , assure Mme Roy, faisant référence à la formation d’infirmières spécialisées en natalité et au rehaussement de tous les postes en soins infirmiers jusqu’à un temps complet, deux éléments qui ont pesé dans la balance.

Pour Caroline Roy, la consolidation des équipes est d’ailleurs une priorité. Parce que nos services, on les rend par des personnes et il faut s’assurer d’avoir les personnes en quantité suffisante et qualifiées pour nos services. Pour ça, il y a plusieurs actions qui ont été réalisées , dit-elle, référant au rehaussement des postes de quelque 300 préposés aux bénéficiaires au cours des prochains mois.

On va [procéder ainsi pour] chacun des titres d’emplois les plus critiques, pour s’assurer de stabiliser les équipes, s’assurer qu’elles soient en quantité suffisante et assez qualifiées. Aussi pour s’autoremplacer lors de congés ou d’imprévus. Caroline Roy, PDG du CISSS-AT

Une pénurie de main-d’oeuvre qui a des coûts

Parce que la pénurie de main-d’oeuvre dans plusieurs titres d’emplois n’est pas sans effet sur la situation financière du CISSS-AT, qui anticipe un déficit de 32 millions de dollars pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2020. Le recours à des travailleurs d’agence, leurs frais de déplacements, de séjour et leurs honoraires occasionnent cette année un manque à gagner de 10 millions de dollars, ce poste de dépense se chiffrant cette année à 20 millions de dollars.

On le nomme, on le sait, on est en difficulté au niveau de la main-d’oeuvre partout en région. Il y a une pénurie réelle qui est vécue. Pour nous, les services sont maintenus partout, mais ce que ça veut dire, c’est qu’on a recours à des services privés, des agences qui viennent travailler au sein de notre établissement, mais qui ne sont pas de nos employés , continue Mme Roy, mentionnant que l’augmentation du coût de certains médicaments et les frais de déplacement pour les usagers expliquent aussi l’ampleur du déficit.

Et les médecins?

Elle ajoute que l’entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des obstétriciens-gynécologues et le ministère de la Santé et des Services sociaux entrée en vigueur le 1er décembre et qui vise à éviter les découvertures médicales dans cette spécialité solidifie aussi le maintien des services à La Sarre. Idem pour les ententes qui couvrent l’anesthésie et la chirurgie pour le maintien des services dans les petits milieux.

Caroline Roy mentionne d’ailleurs que des efforts de recrutement sont déployés de manière constante pour recruter des médecins.

Ce qui est à notre portée, c’est de mettre tout en oeuvre pour recruter le plus de médecins possible pour notre région. Que ce soit pour des médecins de famille ou des spécialistes. Actuellement, nos efforts portent fruit, parce qu’on a 22 médecins de famille qui sont en parrainage, donc qui se sont engagés à venir travailler pour notre organisation , fait-elle valoir, précisant que certains sont en processus d’immigration et de confirmation des qualifications avec le Collège des médecins.

Caroline Roy indique qu’il existe aussi des ententes de parrainage avec des médecins spécialistes. À travers la province, nous sommes ceux qui signons le plus d’ententes de parrainage actuellement. On déploie des efforts de recrutement qui portent fruit et qui sont un peu différents de ce qu’on faisait auparavant , précise-t-elle, ajoutant qu’il est difficile de recruter dans le bassin de médecins formés au Québec présentement.

Perspectives pour 2020

Comment la PDG du CISSS-AT entrevoit-elle l’année 2020? Sous le signe de la vigilance à l’égard des ressources humaines, mais aussi de la collaboration, tant avec les employés qu’avec la communauté.

Le dessus de ma pile de dossiers, c’est de mettre les actions pour faire en sorte de consolider les services partout sur le territoire. Ce que ça veut dire pour nous avec l’enjeu de main-d’oeuvre, c’est de faire en sorte qu’on stabilise les équipes. Qu’on s’assure qu’ils soient en quantité suffisante et avec les qualifications requises. Caroline Roy, PDG du CISSS-AT