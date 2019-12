Les prénoms Olivia et William sont toujours les plus populaires au Nouveau-Brunswick

Olivia et William figurent en tête des prénoms les plus populaires des nouveau-nés pour une deuxième année consécutive au Nouveau-Brunswick.

D’après les résultats préliminaires de Service Nouveau-Brunswick, 5355 enfants sont nés dans la province en 2019, soit 2603 filles et 2752 garçons. En 2018, il y a eu 2812 garçons et 2636 filles.

Les bébés sont un merveilleux rappel que les gestes que nous posons, aujourd’hui, auront des conséquences sur le genre de province que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants , indique la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson, félicitant du même coup les nouveaux parents.

Il est important de tous travailler ensemble pour nous assurer d’avoir un Nouveau-Brunswick fort pour les générations à venir , ajoute-t-elle.

Les prénoms féminins plus variés

En 2019, 984 prénoms différents ont été donnés aux garçons et 1224 prénoms différents ont été donnés aux filles.

À titre de comparaison, 974 prénoms différents ont été donnés aux garçons et 1191 prénoms différents ont été donnés aux filles en 2018.

Emma et Olivia sont demeurés les deux prénoms les plus populaires pour les filles pour une troisième année consécutive, suivis de Charlotte, Amelia, Ava, Evelyn, Chloe, Scarlett, Violet, Sophia, Emily et Madison.

Les prénoms les plus populaires pour les garçons en 2019 étaient William, Liam, Noah, Logan, Benjamin, Jacob, Jack, Thomas, Owen, Lucas, Oliver et Jackson.