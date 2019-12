Depuis plusieurs semaines, la côte orientale du pays est en proie à d'importants feux de forêt. Les États de l’Australie-Méridionale, de Victoria et de la Nouvelle-Galles-du-Sud sont les plus gravement touchés par les incendies, dont certains sont devenus incontrôlables.

Le gouvernement de l’Australie-Méridionale a décidé d'émettre une alerte rouge afin d'assurer la sécurité des personnes sans-domicile en leur offrant de l'eau et des refuges à l'abri de la chaleur. La semaine dernière, 86 résidences ont été détruites par les incendies de forêt dans cet État qui a été terrassé par une importante vague de chaleur.

La situation n'est guère plus rassurante en Nouvelle-Galles-du-Sud. On anticipe des comportements beaucoup plus violents du feu qui est quand même immense, plus de 200 000 hectares , a expliqué le chef de base de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Frédéric André, à l'émission RDI Matin.

Ce Québécois fait partie de la soixantaine de Canadiens envoyés en Australie pour aider les autorités du pays à combattre les incendies de brousse dans cet État où la température frôlera les 42 degrés en fin de semaine.

Environ 1300 pompiers ont réussi à établir des lignes de confinement, mais 70 incendies continuent de brûler en Nouvelle-Galles-du-Sud, dont près de la moitié ne sont pas maîtrisés.

Arrêter ce feu avec les conditions météorologiques que l’on connaît s'avère quasiment impossible. Frédéric André, chef de base de la SOPFEU

Samedi, une équipe des services d'incendie ruraux lutte contre l'incendie Gospers Mountain qui touche une propriété à Bilpin, dans l'État de la Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie. Photo : The Associated Press / Dan Himbrechts

D'autant plus que l’importante taille des brasiers complique la tâche des autorités.

Frédéric André estime que la météo des prochaines semaines va être déterminante dans la lutte contre les flammes. Pour l’instant, on se concentre essentiellement sur la protection des propriétés et des personnes , raconte-t-il.

Dès le retour de la chaleur, on sait qu’il va y avoir une recrudescence des feux. Shane Fitzsimmons, responsable des services d’incendie ruraux de la Nouvelle-Galles-du-Sud

Combattre le feu par le feu

S'il lui est déjà arrivé de combattre des feux couvrant plus de 600 000 hectares, M. André doit faire face cette fois-ci à un climat, une végétation et un territoire différent.

Au Québec, on a la chance d’avoir de l’eau partout, donc la technique de combat est basée sur l’eau. En Australie, l’eau est rare, surtout qu’on est en période de sécheresse intense. Il y a des lacs qui sont complètement à sec , explique-t-il.

Les pompiers australiens combattent principalement les incendies de forêt avec du feu. On crée une ligne avec de la machinerie lourde et on allume le feu pour retirer le combustible , explique Frédéric André.

Le système d’alerte à la population fonctionne très bien, ajoute-t-il. Les Australiens sont selon lui extrêmement bien préparés à faire face au feu, ça fait partie de leur paysage .

Un avion déverse un produit pour limiter un incendie à Harrington, en Nouvelle-Galles-du-Sud. Photo : Reuters / Stringer .

Vendredi, la ministre de la Défense, Linda Reynolds, a d'ailleurs fait état de discussions entre le premier ministre australien Scott Morrison et ses homologues de chaque État au sujet du financement de ces pompiers volontaires, qui travaillent sans relâche.

Le premier ministre se penche sur ce problème, à savoir comment s’assurer que ces volontaires, qui travaillent dans des circonstances extrêmes, obtiennent l’aide dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail sur le terrain, a-t-elle déclaré.

Au cours des derniers mois, près de 5 millions d'hectares ont brûlé au pays, causant la mort de 9 personnes et détruisant plus de 950 demeures.