Coincés à Deer Lake le jour de Noël, ces passagers ont été accueillis à bras ouverts

La veille de Noël, à cause du mauvais temps, le vol WestJet censé les transporter de Toronto à Saint-Jean a dû atterrir à Deer Lake, une communauté à 600 km de la capitale provinciale. En attendant un nouveau vol, les passagers ont été envoyés à l’hôtel Holiday Inn, où ils ont pris le petit-déjeuner vers 5 h du matin.

Vers l'heure du souper, Brian Snow, employé de l’Armée du Salut à Deer Lake, a appris de la situation peu enviable des passagers et a lancé un appel aux gens de la communauté pour leur venir en aide.

Les résidents passent à l'action

Dans 30 minutes, on avait des sandwichs et des biscuits , raconte-t-il. Dans 45 minutes ou une heure, on avait des restants de dinde et de la sauce.

Un résident est même arrivé avec un ragoût de lapin.

On les a tous nourris et ils étaient très reconnaissants , rapporte M. Snow.

C’est le meilleur Noël de ma vie. C’est la seule manière de le décrire. Brian Snow, employé de l'Armée du Salut et instigateur du souper de Noël

Des passagers comme Karyn KayCee (à droite) ont été très reconnaissants du souper organisé par Brian Snow (à gauche). Photo : Facebook / Karyn KayCee

David Power, un des passagers, indique que la gentillesse des résidents de Deer Lake n’a pas arrêté après le souper. Brian Snow avait aussi demandé à quelque 30 conducteurs d'emmener les passagers à l’aéroport.

À la fin du souper, ils nous ont dit, quand vous êtes prêts, faites-nous le savoir et nous vous ramènerons à l’aéroport , indique-il.

Ma femme et moi sommes allés chercher nos valises et devant l’hôtel, une file de voitures nous attendait.

Des bénévoles ont aussi transporté les passagers à l'aéroport après le souper. Photo : Facebook / Robert Power

Brian Snow se dit fier des gens de sa communauté qui ont laissé tomber leurs plans pour aider les passagers. Mais il n’est pas surpris du nombre de résidents qui ont rapidement passé à l’action.