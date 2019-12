Les motoneigistes à l'assaut des monts Valin

Dame Nature n’a pas offert aux motoneigistes un beau cadeau de Noël en leur offrant l’accès au réseau de sentiers de motoneige du Québec, car le temps des Fêtes était plus vert que blanc au sud de la région de Québec. Mais il y a une exception: les monts Valin.

Au 27 décembre, la station de ski du Valinouët, située dans le secteur, affichait 266 cm de neige à son compteur.

Au nord c'est assez exceptionnel, compte tenu de l'enneigement que nous avons sur les monts Valin. Plus au sud, les déplacements sont plutôt limités pour nos utilisateurs. Sans être nécessairement exceptionnel, dans notre cas à nous, on pourrait dire que c'est quand même inhabituel. [...] Toute la partie au sud des monts Valin, normalement à ce temps-ci de l'année, les utilisateurs peuvent bénéficier quand même d'une bonne condition de sentiers. Toutefois, c'est très limité cette année en raison du manque de neige et de la pluie qu'on a eue. Il y a même certains secteurs qui sont pas encore ouverts principalement en se rendant à l'est vers Sainte-Rose-du-Nord et Saint-Fulgence.

Denis Laberge, vice-président du Club Caribou-Conscrits