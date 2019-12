Solidarité à Terre-Neuve-et-Labrador après la mort accidentelle d’un enfant

Le garçon et son père circulaient à bord d’un véhicule côte à côte qui est passé à travers la glace d’un étang. L’enfant est resté dans l’eau glaciale un certain temps, ont expliqué les policiers, et sa mort a été confirmée à l’hôpital.

Vous pouvez imaginer comment les résidents de la ville se sentent aujourd’hui, a déclaré le maire de Clarenville, Frazer Russell. La population est forte et solidaire avec la famille du garçon durant cette période difficile pour elle, a-t-il expliqué.

L’accident s’est produit dans un étang sur lequel les gens ont l’habitude de patiner en hiver, indique M. Russell.

L’association du hockey mineur de la région de Clarenville a publié une photographie d’un bâton de hockey devant une porte, ce qui a entraîné des centaines de messages de condoléances et de photographies similaires.

Le garçon faisait partie de cette association, explique le maire Russell.

L’école élémentaire Riverside a ouvert ses portes aux élèves, le lendemain de Noël, au cas où ils souhaitaient se rassembler.

Les efforts de sauvetage

Plusieurs groupes ont uni leurs efforts pour tenter de secourir le garçon: des policiers, des pompiers, des ambulanciers et des secouristes du groupe Triple Bay Eagles et d’autres membres de la collectivité, précise la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital dès qu’il a été retiré des eaux. Sa mort a été confirmée vers 19 h.

La GRC a indiqué par courriel qu’elle offrait ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du garçon.

Clarenville est une ville d'environ 6300 habitants. Elle est située à environ 190 kilomètres de Saint-Jean.