Saisie de chiens : le propriétaire fait appel

Les propriétaires d’animaux ont maintenant le droit de faire appel d’une décision de saisie en vertu de la nouvelle loi sur la protection des animaux de la Nouvelle-Écosse, selon la SPCASociété de protection canadienne des animaux . L'appel, ouvert au public, sera entendu le 30 décembre.

Mais le propriétaire risque tout de même de faire face à d’accusations criminelles, peu importe le résultat de l’appel, précise l’organisme.

L’inspectrice provinciale, Jo-Anne Landsburg, dit avoir trouvé les chiens dans des conditions insalubres et souffrant de problèmes de comportement sévères. Selon elle, il s’agit de la plus importante saisie de chiens depuis les six ans qu’elle travaille au sein de l’organisation.

Mme Landsburg indique qu’elle a transmis des ordonnances de conformité concernant la salubrité et l’espace au propriétaire en septembre, après avoir reçu des plaintes du public.

Les chiens ont été saisis le 10 décembre.

Elle a décrit les chiens comme étant timides, anxieux et très craintifs à l’égard des humains . Elle rapporte que la plupart des border collies étaient même incapables de faire des choses simples, comme se promener en laisse.

Selon un vétérinaire d'Halifax, les chiens auront probablement besoin de soins exceptionnels pour le reste de leur vie.