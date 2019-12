Le Québec et l'Ontario sous la pluie verglaçante

Une bruine ou une pluie verglaçante s’est mise à tomber sur l’est ontarien et le sud-ouest du Québec au cours de la nuit, rendant les déplacements plus difficiles.

Au Québec, l'Outaouais, les Basses-Laurentides, le Grand Montréal et la Montérégie seront touchés par le verglas cette nuit. Selon Environnement Canada, les précipitations devraient se changer en averses de pluie en matinée ou au début de l’après-midi sur ces secteurs. L’agence fédérale prévoit des vents du sud-ouest à 20 km/h en après-midi avec un maximum de cinq degrés.

Pour les régions du centre de la province, les précipitations verglaçantes débuteront pendant la matinée. Environnement Canada estime qu’elles devraient persister jusqu'en fin de journée. De 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus selon les secteurs. Au petit matin, la région de Québec se réveillera avec de la neige intermittente mêlée de grésil, le tout se changera en précipitations verglaçantes par la suite.

À Montréal, les Travaux publics s'affairent à épandre de l'abrasif sur les trottoirs pour faciliter les déplacements des piétons. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

L’Ontario

En Ontario, l’est de la province est aux prises avec de la bruine de la pluie verglaçante. Les régions de Cornwall, Ottawa, Prescott et Timmins sont entre autres affectées. Les précipitations devraient se changer en bruine intermittente en mi-journée.

Plus au Nord, du brouillard est attendu sur plusieurs secteurs, dont ceux du Grand Sudbury, de North Bay et de Waterloo. Environnement Canada prévoit « des nappes de brouillard dense » tôt ce matin dans ces régions. La visibilité devrait être presque nulle en raison de cet épisode de brouillard.

Les Maritimes

Le verglas devrait également affecter le Nouveau=Brunswick au cours de la journée de vendredi.

Dans la région d’Edmundston, de la neige mêlée de grésil tombera dans la matinée et elle sera suivie de pluie verglaçante en après-midi. Environnement Canada prévoit une accumulation de neige et de grésil de 2 centimètres.

À Fredericton, l’agence fédérale envisage un scénario semblable : « faible neige débutant le matin puis se changeant en pluie verglaçante intermittente mêlée de grésil et puis se changeant en pluie tard en après-midi ». À Moncton, on parle de « neige parfois mêlée de grésil se changeant en pluie parfois mêlée de grésil et cessant vers minuit ».