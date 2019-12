Les clubs de motoneigistes du Bas-Saint-Laurent sont optimistes

Il est fréquent que les pistes ne soient pas accessibles pendant le temps des Fêtes, rappelle le président du Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent, Guy Perron.

L’an passé, on a eu un redoux juste avant la période des Fêtes et on avait été obligé de fermer pendant cette période-là. Si on a assez de neige pour commencer au début de janvier, on devrait avoir une très belle saison. Guy Perron, président du Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent

Par ailleurs, M. Perron se dit encouragé par l’augmentation des inscriptions au sein de son organisation. Le club motoneige Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent commencera sa saison avec une hausse de 10 % du nombre de membres par rapport à l’année dernière.

Selon le président, tous les équipements sont prêts pour recevoir les motoneigistes. Il ne manque plus que la neige , lance-t-il.

Selon Guy Perron, il est fréquent que les pistes de motoneige ne soient pas encore ouvertes à la période des Fêtes. Photo : Radio-Canada

La situation est semblable du côté de Trois-Pistoles où le club de motoneige les Pistolets a enregistré une hausse d’inscription de 11 % cette année.

Son président, Réal Bérubé, voit d’un bon œil la saison qui approche. Cependant, il aurait préféré pouvoir ouvrir ses pistes pour le temps des Fêtes.

On a une machine flambant neuve et une gratte neuve. On voulait essayer ça de bonne heure et avoir des sentiers de qualité pour les Fêtes. Malheureusement, ce n’est pas le cas , déplore-t-il.

M. Bérubé indique du même souffle que la sécurité des motoneigistes doit primer leur désir de fouler les pistes tôt en saison. « Il reste des fossés à remplir et des roches à recouvrir. Il faut que les sentiers soient sécuritaires , ajoute-t-il.

L’industrie de la motoneige génère environ 21 millions de dollars chaque année au Bas-Saint-Laurent.