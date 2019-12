Le ministre des Affaires du Nord refuse de s’isoler et préfère collaborer

Le premier ministre exclusivement consacré aux Affaires du Nord, Daniel Vandal, n’a pas l’intention de s’isoler dans l’exercice de ses fonctions. Selon lui, les enjeux du Nord sont grands et nécessitent la collaboration de ses collègues.

« Mon ministère est responsable de toutes sortes d’enjeux, dont l’environnement, les transports et le développement des ressources, mais spécifiquement pour le Nord », explique le député manitobain. « On le fait en travaillant avec les autres ministres. »

Le Canada a un ministre responsable des dossiers du Nord depuis quelques décennies, mais sa tâche impliquait également d’autres responsabilités, comme celles du développement des ressources et les relations avec les Autochtones.

Le nouveau ministère de M. Vandal a ceci de particulier qu’il s’occupe d’une région, plutôt que d’un thème. Cette réalité requiert que chaque dossier de son ministère, comme les ressources naturelles ou les soins de santé, fasse l’objet de discussions avec les ministres qui en sont responsables à l’échelle fédérale.

« C’est un portefeuille qui gère tant de dossiers différents ayant chacun leur propre ministre. Je dois donc créer des protocoles permettant de régler ce qui doit l’être. »

Parmi les priorités de son ministère, le Daniel Vandal cite notamment le programme Nutrition Nord, qui subventionne certains produits afin d’en réduire les coûts pour les habitants, mais que certains jugent inefficace.

« Je veux être certain que le déploiement de ce genre de programmes soit bien fait pour être sûr que les besoins nutritionnels des gens soient comblés », souligne-t-il. « C’est fondamental. »

« Je veux m’assurer que Nutrition Nord est le plus efficace possible et qu’il est adéquatement financé », ajoute le ministre.

Consulter sous forme de texte Extrait audio de l'entrevue accordée par le ministre à la journaliste Claudiane Samson.

Parmi ses autres priorités, Daniel Vandal mentionne l’éducation postsecondaire, les infrastructures et la collaboration.

Malgré l’ouverture prochaine d’une université au Yukon, le ministre note la difficulté des habitants des autres territoires d’accéder à l’enseignement supérieur.

À ce besoin, s’ajoute la nécessité de doter le Nord d’infrastructures de base. « Il n’y en a pas beaucoup [et] elles sont nécessaires au développement des projets de ressources naturelles », croit-il.

Le ministre souhaite toutefois établir ses priorités et leur mise en oeuvre en collaboration avec les habitants des régions nordiques, dont les Autochtones.

« Avant de décréter qu’on peut faire ceci ou cela, je dois parler avec les gens qui vivent là où les projets se réaliseront. »

M. Vandal promet également de consulter les parlementaires du Nord, ses collègues libéraux Larry Bagnell (du Yukon) et Michael McLeod (des Territoires du Nord-Ouest), ainsi que la néo-démocrate Mumilaaq Qaqqaq (du Nunavut).

Alors que les tractations budgétaires sont en cours, Daniel Vandal espère que le Nord pourra tirer son épingle du jeu.

« Je dois m’assurer que nos priorités sont exprimées dans le budget si on veut faire avancer les choses. »