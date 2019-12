Le festival indépendant, qui a lieu chaque année pendant la période des Fêtes, vise à faire connaître différents artistes musicaux et visuels de la scène underground.

La programmation 2019 inclut l’artiste Marier et le groupe métal francophone Marionet-X.

On va avoir un condensé de nos meilleures chansons et on va probablement jouer du matériel de notre nouvel album, qui sort en mars. On a des copies en main alors on commence à en vendre , explique le chanteur du groupe Marionet-X, Vincent Marois.

Les œuvres de l’artiste visuelle Rainbow Rat Art et d’autres artistes invités seront également exposées à l’intérieur du pavillon agricole, où se tient l’évènement.

Je pense que [l’art visuel et la musique métal] se marient bien. Une chose est sûre: c’est que ça attire des publics différents , lance Vincent Marois.

Le groupe punk rimouskois Live Ground, qui faisait partie de la programmation, s’est désisté quelques heures avant le début du festival.