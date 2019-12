L’Est-du-Québec représenté au 70e Parlement jeunesse du Québec

La 70e législature du Parlement jeunesse du Québec accueille en ce moment une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale, dont au moins cinq viennent de l’Est-du-Québec.

Dès jeudi, les participants, âgés de 18 à 25 ans, feront l'expérience du système parlementaire québécois en débattant d'enjeux de société de façon non partisane.

Les participants sont originaires d’un peu partout dans la province. Il y a définitivement un souci d’avoir la meilleure représentativité du Québec possible, affirme la première ministre du Parlement jeunesse, Céline Gemmel. Il y a le souci d’avoir une représentation régionale, surtout de régions qui peuvent être éloignées, comme les Îles-de-la-Madeleine.

Cette année, un participant est originaire de l’archipel. Les jeunes parlementaires provenant de régions éloignées reçoivent de l’aide pour couvrir leurs frais de déplacement jusqu’à l’Assemblée nationale, à Québec.

Au cours des prochains jours, quatre projets de loi rédigés par des participants qui jouent le rôle de ministres seront débattus.

La justice pénale, la citoyenneté, les habitudes numériques et l’écofiscalité font partie des thèmes qui seront abordés.

Selon Céline Gemmel, le Parlement jeunesse est un événement populaire auprès des jeunes Québécois. Chaque année, on reçoit plus de candidatures qu’il n’y a de places pour les participants, dit-elle. Je dirais qu'il y a quand même un engouement pour ce genre d'activité. Ça vient vraiment chercher les jeunes. On voit qu’ils ont envie de s'impliquer, de s'engager, qu’ils ont des choses à dire.

La 70e législature du Parlement jeunesse du Québec prendra fin le 30 décembre.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon