Quelques conseils pour prendre soin de soi pendant le temps des Fêtes

Pour ceux dont l’horaire est bien rempli dans les jours entourant le 25 décembre, le fondateur du Défi Everest de Rivière-du-Loup, Yvan L’Heureux, rappelle qu’il n’est pas nécessaire de s’entraîner pour bouger un peu. S’entraîner dans le temps des Fêtes, c’est quand même un peu compliqué, admet-il. Le but c’est de rester en mouvement.

Il ne faut attendre d’avoir plus de temps pour le faire plus tard, parce qu’on a toujours un oncle, une tante, un téléphone ou quelque chose qui se passe. Yvan L'Heureux, fondateur du Défi Everest

Il suggère de simplement sortir à l’extérieur ou de faire une courte marche pour respirer quelques bouffées d’air frais. Le froid c’est un très bon entraîneur, dit Yvan L’Heureux. Ça active le métabolisme pour faire de la chaleur.

Le fondateur du Défi Everest conseille aux parents qui ont l’habitude de dire aux enfants d’aller jouer dehors de se joindre à eux. On se dit : "je vais faire la vaisselle pendant qu’ils sont dehors ou je vais préparer le prochain repas", illustre-t-il. Plutôt que d’envoyer les enfants dehors, si on va jouer avec eux dehors, on se fait prendre à dépenser plus d’énergie qu’on pense.

Yvan L’Heureux propose aussi de profiter des vacances de Noël pour essayer de nouvelles activités.

La notion la plus importante, c’est le plaisir dans le temps des Fêtes. Le plaisir de voir les gens, de bien boire, de bien manger. Prendre un temps de plaisir pour bouger, ça peut aussi être intéressant. Yvan L'Heureux, fondateur du Défi Everest

Il conseille également de manger lentement et de bien s’hydrater entre les consommations d’alcool, sans oublier d'offrir des verres d'eau à ses invités.