Les photos qui ont incarné l’actualité ontarienne en 2019

En 2019, l’Ontario a été le théâtre de célébrations sportives, de manifestations et d’événements tragiques qui ont marqué l’actualité. Voici des photos qui les ont incarnés.

Le « Roi du Nord »

Durant le septième match de la série opposant les Raptors et les 76ers, les deux équipes sont à égalité et il reste moins d'une seconde au cadran lorsque Kawhi Leonard décoche un tir. Le ballon rebondit quatre fois contre l'anneau avant de pénétrer finalement dans le panier. La vidéo de ce panier gagnant a été vue des millions de fois sur YouTube et Instagram, notamment.

Dans ce tir que Kawhi Leonard décoche à la dernière seconde du match des séries contre les 76ers, le ballon rebondit quatre fois contre l'anneau avant de pénétrer finalement dans le panier. Photo : Twitter/Raptors de Toronto

Le 17 juin 2019, le joueur des Raptors de Toronto, Kawhi Leonard, prend un égoportrait avec son trophée de MVP des séries éliminatoires lors du défilé de victoire de l'équipe de la NBA à Toronto. Photo : The Associated Press / Frank Gunn

L'ascension fulgurante d'une étoile au tennis

D'abord considérée comme une joueuse prometteuse, l'Ontarienne Bianca Andreescu s'est imposée comme l’une des têtes d’affiche du circuit de la WTA au terme de l'année 2019 qui a été marquée par des victoires historiques et des blessures frustrantes.

Bianca Andreescu console Serena Williams, qui a dû abandonner lors de la finale de la Coupe Rogers 2019 à cause d'une blessure. Andreescu est devenue la première Canadienne à remporter l'événement depuis Faye Urban en 1969. Photo : CBC/Evan Mitsui

La joueuse de 19 ans a clôturé une saison historique en devenant la première athlète du Canada à remporter le trophée en simple d’une épreuve du Grand Chelem.

Bianca Andreescu avec un drapeau canadien lors d'un rassemblement #SheTheNorth à Mississauga pour célébrer son titre des Internationaux des États-Unis de 2019. Photo : La Presse canadienne

Marche pour le climat

De Windsor à Kingston ou de Timmins à Hamilton, des Ontariens de toutes les régions ont marché pour le climat le 27 septembre au cours d'une journée de grève mondiale pour demander des actions concrètes de la part des gouvernements en matière de changements climatiques.

Inspirées par la militante écologiste Greta Thunberg, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Toronto pour demander une action rapide contre les changements climatiques. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

La mobilisation a été inspirée par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.

Des milliers de personnes ont traversé les rues du centre-ville de Toronto le 27 septembre, au cours d'une journée de grève mondiale pour le climat. Photo : CBC

Grève des enseignants

Un véritable bras de fer oppose des syndicats d'enseignants et le gouvernement de l'Ontario qui négocient leurs nouveaux contrats de travail, échus depuis des mois. Les enseignants des écoles secondaires du réseau public anglais ont fait monter la pression sur la province en organisant plusieurs journées de grèves.

Les membres de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) ont organisé des grèves d'un jour les 4 et 11 décembre. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) dénonce notamment les coupes du gouvernement Ford en éducation et la taille des classes demeure un point de discorde.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, critique les mesures de la FEESO, affirmant que le gouvernement a fait des concessions. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Réforme du programme pour l'autisme

En mars, des centaines de parents, de thérapeutes et de membres de syndicats se sont rassemblés devant Queen's Park afin de protester contre les changements apportés par le gouvernement provincial au programme ontarien pour l'autisme.

Des centaines de manifestants dénoncent les changements du programme ontarien pour l'autisme. Photo : Radio-Canada / Mathieu Simard

À la suite du mouvement de protestation, le gouvernement s’est excusé cet été auprès des familles touchées par ces changements en annonçant la venue d’un nouveau programme de services en matière d’autisme, axé sur les besoins.

Ouverture des magasins de cannabis

En avril, une dizaine de magasins de cannabis ont ouvert leurs portes en Ontario à la suite de la légalisation. La moitié des magasins qui ont été sélectionnés par la loterie à la mi-janvier et qui ont pu présenter une demande auprès de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ont pu ouvrir.

À Toronto, les gens ont attendu en moyenne près de 30 minutes pour entrer dans un des magasins de cannabis ouverts le 1er avril en Ontario. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le défilé de la Fierté à Toronto

Deux millions de personnes se sont massées le long du trajet du défilé de la Fierté de Toronto le 23 juin, selon les organisateurs. De nombreux politiciens ont participé au rassemblement, dont le premier ministre Justin Trudeau. Une absence remarquée, toutefois, celle du premier ministre ontarien Doug Ford.

Les spectateurs étaient nombreux dans les rues de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Mobilisation contre l'intimidation

Des centaines de personnes ont participé en octobre à une veillée à la chandelle près de l’école secondaire Sir-Winston-Churchill, à Hamilton, où l'adolescent de 14 ans Devan Bracci-Selvey a été poignardé devant sa mère.

La mère de Devan, Shari-Ann Bracci-Selvey, a raconté avoir tenté pendant un mois de résoudre la situation de son fils victime d'intimidation avec la direction de l'école. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Des centaines de personnes ont assisté à un rassemblement à la mémoire de Devan Bracci-Selvey. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Un habitat pour les ours polaires menacé

La Ville de Cochrane dans le Nord-Est de l’Ontario, a décidé d’accorder, pendant encore un an, du financement à l’Habitat de l’ours polaire après avoir indiqué son intention de cesser de financer ce centre unique en son genre en raison d’un important déficit.

Les conseillers municipaux ont finalement voté à 5 contre 1 pour prolonger le financement du centre et laisser au conseil d’administration de l'Habitat de l'ours polaire le temps d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'affaires durable. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Inondations

Plusieurs parcs provinciaux de l'Ontario ont été contraints de repousser leur date d'ouverture en raison d'inondations, notamment dans le nord de la province.