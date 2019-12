Un juge rejette la demande de recours collectif de 1,7 G$ des propriétaires de taxi de Toronto

La requête de recours collectif des propriétaires de taxi de Toronto a été rejetée par le juge Paul Perell, le 16 décembre.

Selon le juge, il n'y avait aucune cause d'action raisonnable .

Dans sa décision, le juge détermine que la Ville de Toronto n'a pas l'obligation légale de protéger les propriétaires de permis de taxi contre les pertes financières causées par l'existence des services de covoiturage .

Les propriétaires de permis de taxi allèguent que la valeur de leur permis a diminué depuis l'arrivée d'Uber et de Lyft dans la Ville Reine.

L'un des plaignants, Lawrence Eisenberg, détient trois permis de taxi. Selon lui, ses permis valent désormais 10 000 dollars chacun.

Avant l'arrivée des services de covoiturage, la valeur d'un permis de taxi pouvait atteindre plus 300 000 dollars à Toronto.

Ça ruine l'industrie. [...] Il n'y a aucune compensation. La Ville pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut , dit Lawrence Eisenberg.

Pourquoi investir dans une affaire qui ne me permet pas de gagner ma vie? Ça n'a aucun sens , ajoute M. Eisenberg qui a travaillé dans l'industrie pendant plus de 50 ans avant de prendre sa retraite.

La Ville de Toronto soutient qu'elle ne doit pas être tenue responsable de la perte de valeur des permis de taxi.

Selon les avocats qui représentent la Ville, les pertes financières des propriétaires et des chauffeurs de taxi sont directement liées aux forces du marché et aux préférences des usagers.

Si on abandonne ce recours collectif, c'est simple, on redonnera nos permis à la Ville [...] et on ne fera plus partie de l'industrie du taxi.

Lawrence Eisenberg, propriétaire de permis de taxi