Un livre-témoignage raconte l’attirance de l’écrivain Gabriel Matzneff pour les ados

Le goût proclamé de Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, pour les jeunes filles et les jeunes garçons est au cœur de son œuvre. Ces penchants n'ont jamais fait ciller le monde de l'édition et, jusqu'à Vanessa Springora, aucun de ces adolescents séduits n'avait encore pris la parole.

Dans Le consentement, Vanessa Springora, nouvelle directrice des éditions Julliard, raconte en 200 pages la relation sous emprise qu'elle a vécue adolescente avec Gabriel Matzneff, à l'époque presque quinquagénaire.

Ce premier livre de l'autrice paraîtra le 2 janvier dans un contexte de dénonciation des violences sexuelles dans le milieu artistique en France. Le mois dernier, l'actrice Adèle Haenel révélait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel par le cinéaste Christophe Ruggia alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans.

Au même moment, le réalisateur Roman Polanski a fait l'objet d'une nouvelle accusation de viol.

Sans acrimonie, ni victimisation, Vanessa Springora évoque l'ambivalence d'une époque où la libération sexuelle flirtait avec la défense de la pédophilie, la fascination exercée par l'écrivain sur le milieu littéraire, ses proches et elle-même, puis le poids de cette histoire sur sa vie, ponctuée de dépressions.

Elle décrit une emprise qui se poursuit sur le terrain littéraire, car Gabriel Matzneff écrit beaucoup et couche sur le papier ses conquêtes et aventures sexuelles, y compris avec des garçonnets au cours de voyages en Asie.

Comme si son passage dans mon existence ne m'avait pas suffisamment dévastée, il faut maintenant qu'il documente, qu'il falsifie, qu'il enregistre et qu'il grave pour toujours ses méfaits.

La sortie de l'ouvrage Le consentement relance le débat entre les personnes défendant Gabriel Matzneff, qui dénoncent une forme de puritanisme voire un procès fait à une époque révolue, et les soutiens des victimes de violences sexuelles.

Ce livre remet aussi un coup de projecteur sur la notion de consentement sexuel.

Comment admettre qu'on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant ? Quand on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter ? Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime.

Vanessa Springora