De la pluie verglaçante attendue dans l’est ontarien et en Outaouais

De modestes quantités de pluie verglaçante devraient s’abattre dès jeudi en fin de journée sur l’Outaouais et sur l’est ontarien.

La pluie verglaçante devrait commencer en fin de journée, vers [17 h ou 18 h] et ça va être intermittent tout au long de la nuit , a expliqué la météorologue d’Environnement Canada, Anna-Belle Filion.

Les secteurs d’Ottawa, Smith Falls—Lanark—Sharbot Lake, Cornwall—Morrisburg et Prescott et Russell font l’objet d’un avertissement de pluie verglaçante de l’agence fédérale. Il en va de même pour Gatineau, Pontiac et la Haute-Gatineau—Lièvre—Papineau.

Les quantités qu’on s’attend [à recevoir] sont quand même assez minimes, donc on dirait pour l’instant 2 mm , a précisé Mme Filion.

Les précipitations verglaçantes devraient durer jusqu’en début de matinée, vendredi, alors que la température passera au-dessus du point de congélation.

Toutefois, un autre système de précipitations devrait frapper la région durant la fin de semaine.

Il va y avoir un autre système qui va arriver dimanche pour l’Ontario qui devrait être toujours là lundi. Ce système-là va être assez juteux, si je peux dire, avec de bonnes quantités de pluie, de bonnes quantités de neige, encore une bonne zone de précipitations verglaçantes , a indiqué la météorologue.

Avec les informations de Yasmine Mehdi