La saison de la pêche blanche est lancée sur la Côte-Nord

En motoneige ou à pied, touristes et amateurs de longues dates ont commencé à aller pêcher sur les lacs et cours d'eau gelés de la Côte-Nord.

Au centre de vacances Ferme 5 étoiles de Sacré-Coeur, à l'ouest de la Côte-Nord, les visiteurs peuvent pêcher la truite sur un petit lac directement sur le site.

Le directeur général de la Ferme 5 étoiles, Yannick Morin, explique que l'activité débute chaque année à temps pour Noël et se poursuit généralement jusqu'à la fin mars.

L'activité de la pêche blanche est un complément à notre entreprise où on offre du multiactivité comme la motoneige et chien de traîneau. Puis, l'activité pêche blanche normalement on garantit qu'on va être prêt pour Noël , explique-t-il.

M. Morin explique que l’activité est particulièrement populaire auprès des touristes européens voulant vivre une expérience nordique.

Prudence Avant de pratiquer la pêche blanche, assurez-vous que les conditions de glaces sont sécuritaires. Si vous utilisez un abri, forez le trou dans la glace avant son installation pour laisser s'échapper le méthane qui peut être pris sous la surface.

Selon le grand amateur de pêche blanche Jessy Lalancette, qui habite à Baie-Comeau, le couvert de neige, relativement fin, limite les déplacements en motoneiges qui sont nécessaires à la pratique de l'activité à certains endroits.

Le passionné de pêche blanche Jessy Lalancette est fier de l'une de ses captures. Photo : Radio-Canada / Jessy Lalancette

Par contre, il estime que les conditions de pêches sont maintenant acceptables grâce aux récentes températures froides et l'absence de neige sur les lacs.