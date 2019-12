Il n’y aura plus de « sans rendez-vous » dans les CLSC de la capitale nationale pour les services de santé courants à compter du 6 janvier.

Que ce soit pour changer un pansement, une injection ou l’installation d’une sonde, les usagers pourront prendre un rendez-vous pour consulter une infirmière des services courants.

Moins d’attente, plus de patients

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, cette procédure va diminuer l’attente dans les CLSC et permettra de répondre aux besoins de plus de patients.

« Les "sans rendez-vous" pouvaient créer des périodes d’achalandage pendant une certaine période de la journée. Les gens devaient attendre et ce n’était pas évident. En faisant une prise de rendez-vous, nous allons être capables de leur donner une plage horaire dans la journée », explique Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le CIUSSS estime être en mesure de servir 75 personnes de plus par jour en CLSC.

« C’est une super bonne nouvelle pour la clientèle », dit Annie Ouellet.

Les services seront offerts du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et la fin de semaine de 8 h à 16 h. Les usagers pourront prendre un rendez-vous pour la journée même ou pour une date ultérieure.

Pour ce faire, les usagers doivent appeler les centrales de rendez-vous.

Les gens qui vivent dans le secteur de la vieille capitale : en haute-ville, basse-ville, dans le secteur des Rivières, de Limoilou, de Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge ou de L’Ancienne-Lorette doivent composer le 418-521-5833.

Pour ceux qui résident dans le secteur Québec Nord qui comprend les CLSC de la Source Sud, la Source Nord, d’Orléans Beauport, de l’île d’Orléans, de la Jacques-Cartier et l’Hôpital Saint-Anne-de-Beaupré doivent téléphoner au 418-628-6808.